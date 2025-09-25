Сегодня 25 сентября 2025
Изменения в иммиграционном законодательстве США позволили европейским компаниям начать переманивать кадры

Недавно Дональд Трамп (Donald Trump) заявил о вводе дополнительных сборов с американских компаний, приглашающих для работы в сфере высоких технологий иностранцев по визам типа H-1B. Эти изменения вызвали панику не только у выходцев из Индии и Китая, а европейские компании увидели в ситуации возможность привлечь больше талантливых иностранцев в свой штат.

Источник изображения: Unsplash, Chou Vu

Источник изображения: Unsplash, Chou Vu

Как отмечает The Verge, на профильных ресурсах, связанных с трудоустройством, представители европейского бизнеса начали привлекать специалистов, которым из-за новейших инициатив Трампа грозит потеря работы в США. Напомним, американский президент обязал компании, приглашающие специалистов из-за границы, платить за их визы по $100 000 в случае первичного получения. Поскольку визы типа H-1B даются на срок до трёх лет, у некоторых сотрудников они в настоящее время могли приблизиться к истечению срока действия, и возобновление хоть и обещалось на безвозмездной основе, в восприятии особо мнительных сотрудников не гарантировалось. Многим пришлось отменить заграничные поездки из США и в срочном порядке вернуться на территорию страны, причём такие рекомендации распространяли американские работодатели. Устранить панику не смогли даже заявления Белого дома о намерениях сохранить льготные условия выдачи виз для представителей определённых отраслей типа медицины.

Британский стартап Cleo на этом фоне, например, предложил обеспокоенным данными изменениями обладателям виз H-1B и соискателям устроиться на работу в свою компанию, которая располагает более чем 100 вакансиями в лондонском офисе. Представитель другой британской компании — Synthesia, подчеркнул, что в данной стране можно получить работу «уровня Кремниевой долины» без визы типа H-1B. Глава шотландской компании Wordsmith Росс Макнейрн (Ross McNairn) заявил, что готов оплачивать получение британских виз для инженеров, которые устроятся к нему на работу. Многие руководители технологических компаний в Великобритании и ЕС готовы оплачивать соискателям затраты на переезд и предлагать конкурентоспособные зарплаты. В британском правительстве даже началось обсуждение инициативы по отмене пошлины на получение виз для наиболее квалифицированных зарубежных специалистов.

Эксперты считают, что даже с учётом некоторых поблажек для владельцев действующих виз H-1B, которые формально могут быть продлены без доплат со стороны работодателя, американские власти сильно усложняют себе задачу сохранения лидерства в сфере ИИ, вводя упоминаемые ограничения. Стартапы с небольшими бюджетами просто не осилят приглашение ценных сотрудников из-за рубежа, некоторые компании предпочтут перебазироваться за пределы страны, и в целом последствия реформ будут негативными для технологической отрасли США.

Издание South China Morning Post поведало о случае отмены китайскими сотрудниками американских компаний не только туристических поездок, но и свадебных церемоний, которые они собирались провести в сентябре на территории КНР. Им предстояло в срочном порядке вернуться из Китая в США двадцатого сентября, поскольку на этом настоял их американский работодатель из опасений по поводу изменения условий продления имеющихся у них виз типа H-1B. Пострадавшим будущим молодожёнам уже после возвращения в США стало известно, что их визам ничего не угрожает, но провести церемонию бракосочетания в Китае они уже не успели, а потому она в усечённом виде прошла без их участия, а гостям демонстрировались лишь видеоролики, записанные виновниками торжества в США.

Причиной такой неразберихи стала и несогласованность заявлений американских чиновников по поводу изменений в условиях выдачи виз. Компании и их сотрудники решили перестраховаться, а потому в США ринулись многие обладатели виз H-1B, которые находились за пределами страны на прошлой неделе.

сша, виза, дональд трамп, кадры, китай
