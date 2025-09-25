Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ

Компанию Meta✴ Platforms уже не раз приходилось упоминать в новостях про высокую конкуренцию за квалифицированные кадры в сфере искусственного интеллекта, поскольку она делает ценным специалистам феноменально заманчивые предложения. Ещё один крупный исследователь из OpenAI на этом фоне перешёл в Meta✴, как сообщает Wired.

Ян Сон (Yang Song), который ранее руководил командой стратегических исследований в OpenAI, теперь перешёл в состав лабораторий Meta✴ Superintelligence Labs, которые с июля этого года возглавляет Шэньцзя Чжао (Shengjia Zhao), ранее также трудившийся в штате OpenAI. Всего за это лето, по данным источника, Meta✴ удалось переманить из OpenAI, Google и Anthropic не менее 11 ценных сотрудников, специализирующихся на ИИ.

Сон работал в OpenAI с 2022 года, его исследования сосредотачивались на улучшении способности больших языковых моделей обрабатывать большие и сложные массивы данных разнородного происхождения. Ещё учась на старших курсах Стэнфордского университета, он разработал передовой метод, который использовался при обучении модели DALL-E 2 компании OpenAI, предназначенной для генерирования изображений. Сон и Чжао успели поучиться в пекинском Университете Цинхуа, а при написании дипломных работ в Стэнфорде курировались общим научным руководителем — Стефано Эрмоном (Stefano Ermon).

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) успел оценить достижения Чжао, отметив его заслуги при создании языковых моделей GPT-4, 4.1, o3, всех мини-версий и непосредственно ChatGPT. Летом этого года Чжао был назначен ведущим научным сотрудником профильной лаборатории Meta✴ Platforms. Считается, что этому назначению предшествовала попытка Чжао уволиться из компании и вернуться в OpenAI.

Надо сказать, что случаи ухода сотрудников Meta✴ Superintelligence Labs с момента её основания в июне этого года уже были зарегистрированы неоднократно. Этот путь прошли как минимум два бывших специалиста Meta✴, которые вернулись в OpenAI. Один из них даже успел попасть в штат Meta✴, но на работе никогда не появлялся, после чего вернулся в OpenAI.

В июле из Meta✴ также ушёл исследователь Аурко Рой (Aurko Roy), который специализировался на ИИ. На этом месте он проработал всего пять месяцев, после чего перешёл в Microsoft. Переток кадров между крупными компаниями на американском рынке принимает постоянный и не всегда однонаправленный характер.