Как Ghost of Tsushima, только лучше: критики вынесли вердикт Ghost of Yotei

Как и было обещано, 25 сентября западные критики выпустили первые рецензии на грядущий приключенческий экшен с открытым миром Ghost of Yotei от разработчиков из студии Sucker Punch Productions.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже свыше 100 обзоров Ghost of Yotei со средним рейтингом 87 % (PS5). На OpenCritic картина схожая — 88 % при более чем 60 отзывах (игру рекомендуют 97 % журналистов).

Напомним, оригинальная Ghost of Tsushima для PS4 на релизе в 2020 году заслужила 83 % (Metacritic), тогда как последовавшую за ней режиссёрскую версию оценили заметно выше — 87 % на PS5 и 90 % на PC.

Рецензенты остались в восторге от жестокой и разнообразной боевой системы, интригующей истории, насыщенного открытого мира, захватывающей дух красоты пейзажей, обилия контента и технической отполированности.

В минусы проекту записали излишнюю консервативность (иногда игра даже слишком похожа на Ghost of Tsushima), чересчур знакомую формулу открытого мира, скучные платформенные секции и слабый ИИ в стелс-эпизодах.

Критики сходятся во мнении, что Ghost of Yotei получилась стильным, пусть и слегка банальным наследником Ghost of Tsushima. Фанаты первой части окажутся в восторге, а надеявшихся на новаторский геймплей в открытом мире ждёт разочарование.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5 — по случаю скорой премьеры Sony представила насыщенный релизный трейлер. ПК-версия не подтверждена, хотя Ghost of Tsushima в своё время до PC добралась (с четырёхлетним опозданием).

Теги: ghost of yotei, sucker punch productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
