Intel в очередной раз обратилась к TSMC с предложением о сотрудничестве и инвестициях

Нельзя утверждать, что между TSMC и Intel до сих пор не было никаких деловых связей, ведь первая на протяжении многих лет выпускает для второй до 20 % и более её продукции. Тем не менее, на этой неделе появились слухи об очередной попытке Intel склонить TSMC к более глубокому сотрудничеству, подразумевающему инвестиции со стороны тайваньского партнёра.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По сути, подобную схему недавно продемонстрировала сделка между Intel и Nvidia, в рамках которой последняя не только пообещала принять участие в разработке процессоров первой, но и вложить $5 млрд в капитал терпящего бедствие американского процессорного гиганта в обмен на примерно 4 % акций конкурента. Накануне о переговорах между Intel и TSMC в этой сфере заявило издание The Wall Street Journal.

По данным источников, попытки нынешнего руководства Intel найти внешних инвесторов начали предприниматься ещё до объявления о сделке с американским правительством, по условиям которой оно получит 10 % акций компании в обмен на уже частично выплаченные $9 млрд. Представители Intel и TSMC комментировать новые слухи отказались. В апреле The Information уже сообщала, что Intel и TSMC вели переговоры о создании совместного предприятия по производству чипов, в котором 20 % акций достались бы тайваньской стороне. Новости на эту тему в сочетании с упоминанием о возможной сделке с Apple вызвали вчера рост курса акций Intel более чем на 10 %.

intel, tsmc, сделка, переговоры, сотрудничество
