Google грозит огромный штраф по новому антимонопольному закону ЕС, но шансы отвертеться есть

Очередным техногигантом, которому будет присуждён антимонопольный штраф по вступившему в силу в 2023 году Закону о цифровых рынках (DMA) на территории ЕС, рискует стать Google, поскольку соответствующие обвинения были выдвинуты региональными регуляторами ещё в марте текущего года.

Источник изображения: Unsplash, Alex Dudar

Источник изображения: Unsplash, Alex Dudar

Закон призван ограничить влияние крупных компаний технологического сектора и улучшить положение мелких конкурентов, а также предоставить пользователям больше выбора. В случае признания вины той или иной компании ей может грозить оборотный штраф в размере 10 % годовой выручки на мировом рынке. В этом месяце Google уже столкнулась со штрафом в ЕС на сумму 2,95 млрд евро, и если компания не предложит компенсирующих мер по новым претензиям местных регуляторов, ей грозит новый штраф по Закону о цифровых рынках.

По мнению европейских антимонопольщиков, Google ставит в более выгодное положение фирменные сервисы Google Shopping, Google Flights и Google Hotels, а конкуренты оказываются в более уязвимых позициях. Пока Google не удалось усыпить бдительность регуляторов и конкурентов, предлагая им различные способы устранения претензий в указанной сфере. Компания сможет избежать штрафа, если доработает свои предложения до удовлетворяющего власти ЕС варианта.

Ранее старший директор Google по конкуренции Оливер Бетэлл (Oliver Bethell) заявлял следующее: «Хотя мы и выдвинули предложения по этому процессу, нам теперь придётся завершить этот спор без приоритета в пользу интересов небольшой группы, противопоставляемой миллионам людей и бизнесов в Европе, которые получают пользу от наших сервисов». Пока Еврокомиссия не спешит вынести вердикт по этому делу в свете усиливающегося давления со стороны американского президента Дональда Трампа (Donald Trump), который отстаивает интересы техногигантов из США. Даже нажим американских властей не вынудит европейских чиновников от принуждения представителей крупного американского бизнеса в технологической сфере к соблюдению регионального законодательства. Весной этого года обвинения в нарушении DMA были предъявлены компаниям Apple и Meta Platforms.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, dma, евросоюз, антимонопольное законодательство, антимонопольное расследование
