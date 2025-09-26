Роботы Unitree заменят людей на сборке смартфонов через несколько лет

Специалисты давно говорят, что человекоподобные роботы имеют не самую удобную форму и кинематику для быстрого и безопасного распространения по рынку. При этом сами производители осознают, что в ряде сфер такие роботы смогут заменить человека лишь через несколько лет, на протяжении которых они будут непрерывно совершенствоваться.

Глава китайской Unitree Robotics Ван Синсин (Wan Xingxing) в своих комментариях, опубликованных на страницах South China Morning Post пояснил, что перед роботами стоит задача не удивлять людей различными трюками и танцами, а выполнять действительно полезную работу. Например, робот должен понимать выражение «хочу пить» и приносить владельцу бутылку воды без дополнительных подсказок. Пока же всей робототехнической отрасли предстоит проделать немалую работу по решению технических проблем. В частности, нужно отводить тепло от высокопроизводительных чипов, увеличивать время работы тяговых батарей и оптимизировать маршруты прокладки кабелей на корпусе и конечностях роботов.

Непосредственно Unitree видит три этапа ближайшего эволюционного развития человекоподобных роботов. На первом они должны научиться танцевать и выполнять приёмы боевых искусств. С этой задачей Unitree справилась ещё в прошлом году. На втором этапе роботы должны научиться в реальном времени действовать в соответствии с командами свободной формы, в компании надеются добиться этого к концу текущего года. На третьем этапе роботы должны научиться корректно истолковывать любые выражения человека и по собственной инициативе выполнять определённые действия. При этом никакого особого предварительного обучения роботы проходить не должны, сразу ориентируясь в незнакомой обстановке. Впрочем, такого уровня развития роботы Unitree смогут достичь уже в следующем году, как убеждён глава компании.

И всё же, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем роботы смогут выполнять такую работу с 99-процентной точностью, либо освоят деликатные операции типа сборки и разборки смартфонов.

Одновременно глава Unitree объяснил, почему человекоподобные роботы не могут оснащаться флагманскими мощными чипами типа тех, на которых основана игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090. В пике она потребляет до 315 Вт и нагревается до 90 градусов Цельсия. Если такой чип поместить внутрь робота, то последний не только будет шуметь системой охлаждения и выделять много тепла, но и буквально за десятки минут израсходует весь заряд батареи. В роботах лучше применять чипы того уровня, который используется в смартфонах.

По словам представителя компании, прокладка кабелей в конструкции роботов также является серьёзной задачей, поскольку она при неправильной реализации является источником 60–70 % неисправностей и досрочного выхода из строя промышленных роботов, имеющих манипуляторы. Важно сокращать не только количество кабелей, но и их протяжённость. В идеале, робот мог бы довольствоваться единственным кабелем в каждой конечности, но для этого нужно усиленно работать поставщикам самых разных компонентов, чтобы разработать новые протоколы передачи информации и интерфейсы. Недавно исследователи обнаружили серьёзную уязвимость в программном обеспечении роботов Unitree, поэтому данной сфере тоже следует уделить особое внимание.