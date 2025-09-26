Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Роботы Unitree заменят людей на сборке с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Роботы Unitree заменят людей на сборке смартфонов через несколько лет

Специалисты давно говорят, что человекоподобные роботы имеют не самую удобную форму и кинематику для быстрого и безопасного распространения по рынку. При этом сами производители осознают, что в ряде сфер такие роботы смогут заменить человека лишь через несколько лет, на протяжении которых они будут непрерывно совершенствоваться.

Источник изображения: Unitree Robotics

Источник изображения: Unitree Robotics

Глава китайской Unitree Robotics Ван Синсин (Wan Xingxing) в своих комментариях, опубликованных на страницах South China Morning Post пояснил, что перед роботами стоит задача не удивлять людей различными трюками и танцами, а выполнять действительно полезную работу. Например, робот должен понимать выражение «хочу пить» и приносить владельцу бутылку воды без дополнительных подсказок. Пока же всей робототехнической отрасли предстоит проделать немалую работу по решению технических проблем. В частности, нужно отводить тепло от высокопроизводительных чипов, увеличивать время работы тяговых батарей и оптимизировать маршруты прокладки кабелей на корпусе и конечностях роботов.

Непосредственно Unitree видит три этапа ближайшего эволюционного развития человекоподобных роботов. На первом они должны научиться танцевать и выполнять приёмы боевых искусств. С этой задачей Unitree справилась ещё в прошлом году. На втором этапе роботы должны научиться в реальном времени действовать в соответствии с командами свободной формы, в компании надеются добиться этого к концу текущего года. На третьем этапе роботы должны научиться корректно истолковывать любые выражения человека и по собственной инициативе выполнять определённые действия. При этом никакого особого предварительного обучения роботы проходить не должны, сразу ориентируясь в незнакомой обстановке. Впрочем, такого уровня развития роботы Unitree смогут достичь уже в следующем году, как убеждён глава компании.

И всё же, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем роботы смогут выполнять такую работу с 99-процентной точностью, либо освоят деликатные операции типа сборки и разборки смартфонов.

Одновременно глава Unitree объяснил, почему человекоподобные роботы не могут оснащаться флагманскими мощными чипами типа тех, на которых основана игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090. В пике она потребляет до 315 Вт и нагревается до 90 градусов Цельсия. Если такой чип поместить внутрь робота, то последний не только будет шуметь системой охлаждения и выделять много тепла, но и буквально за десятки минут израсходует весь заряд батареи. В роботах лучше применять чипы того уровня, который используется в смартфонах.

По словам представителя компании, прокладка кабелей в конструкции роботов также является серьёзной задачей, поскольку она при неправильной реализации является источником 60–70 % неисправностей и досрочного выхода из строя промышленных роботов, имеющих манипуляторы. Важно сокращать не только количество кабелей, но и их протяжённость. В идеале, робот мог бы довольствоваться единственным кабелем в каждой конечности, но для этого нужно усиленно работать поставщикам самых разных компонентов, чтобы разработать новые протоколы передачи информации и интерфейсы. Недавно исследователи обнаружили серьёзную уязвимость в программном обеспечении роботов Unitree, поэтому данной сфере тоже следует уделить особое внимание.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби
Китайская Ant Group показала гуманоидного робота с ИИ — он умеет готовить и давать медицинские советы
Unitree похвасталась, что возглавила медальный зачёт первых Всемирных игр человекоподобных роботов
Пинки, увечья и коллективный разум: представлен радикальный, но действенный метод обучения ИИ для роботов
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси
Dreame открыл в Москве флагманский магазин нового формата
Теги: unitree robotics, человекообразный робот, робототехника, роботы, китайские производители
unitree robotics, человекообразный робот, робототехника, роботы, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах 3 мин.
Meta захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google 13 мин.
В Twitch наконец-то появилась перемотка трансляций, но доступная она не всем 2 ч.
Google грозит огромный штраф по новому антимонопольному закону ЕС, но шансы отвертеться есть 2 ч.
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно 2 ч.
Боузер прощается с Грибным королевством: президент Nintendo of America уйдёт в отставку, чтобы освободить место «руководству нового поколения» 3 ч.
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно 4 ч.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 14 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 16 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 18 ч.
Dreame показала второй электромобиль — он очень похож на Rolls-Royce Cullinan и сможет оснащаться ДВС 8 мин.
Alibaba Cloud запустит восемь новых ЦОД в Европе, Азии и Северной Америке 45 мин.
Google добавила в Pixel Buds Pro 2 управление кивками головы и адаптивный звук 53 мин.
Роботы Unitree заменят людей на сборке смартфонов через несколько лет 54 мин.
Китайская YMTC запустила массовый выпуск 267-слойной 3D NAND — отставание от Samsung и SK hynix сокращается 2 ч.
OpenAI заказала у CoreWeave ИИ-мощности ещё на $6,5 млрд — общая сумма контрактов выросла до $22,4 млрд 2 ч.
Стартап FuriosaAI представил ИИ-сервер NXT RNGD с производительностью 4 Пфлопс 3 ч.
Пинки, увечья и коллективный разум: представлен радикальный, но действенный метод обучения ИИ для роботов 3 ч.
Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле 4 ч.
Media Stream AI построит в Манчестере 2-МВт ИИ ЦОД с охлаждением водой из местного канала 4 ч.