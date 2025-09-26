Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции

До старта нетрадиционно ранней осенней распродажи в Steam остаётся всего несколько дней, и морально подготовить пользователей к предстоящему листопаду скидок призван официальный трейлер.

Так как осенняя распродажа в Steam принадлежит к числу сезонных, то список предложений в её рамках обещает быть особенно крупным. Некоторые скидки ещё до старта акции раскрыл упомянутый ролик.

Судя по трейлеру, сэкономить в рамках осенней распродажи Steam у российских пользователей получится на покупке No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising, The Hundred Line: Last Defense Academy и других играх.

В частности, среди недоступных в российском регионе проектов скидки ожидаются на хиты 2025 года и прошлых лет, включая Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages и Nier: Automata.

Кроме того, коллаж в конце ролика намекает, что можно рассчитывать на экономию при покупке Stronghold Crusader: Definitive Edition, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Warhammer 40,000: Rogue Trader и ещё нескольких десятков игр.

В 2025 году осенняя распродажа Steam пройдёт на два месяца раньше обычного. Если в прошлом акция стартовала в конце ноября, то на этот раз начнётся уже на исходе сентября. Причину изменения графика в Valve не называют.

Осенняя распродажа Steam стартует 29 сентября (20:00 МСК) и закончится спустя неделю, 6 октября (тоже 20:00 МСК). С расписанием акций на оставшуюся часть 2025 года можно ознакомиться в февральском материале.