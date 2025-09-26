Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена

Xiaomi не намерена останавливаться на первом процессоре собственной разработки и уже планирует выпуск его второй версии, рассказала вице-президент компании Сюй Фэй (Xu Fei). Однако делать это каждый год, как Apple, компания пока не собирается, сообщает CNBC.

Разрабатывая собственные процессоры, Xiaomi идёт по пути, уже проложенному Apple, Samsung и Huawei, — компания стремится нарастить свою дою на мировом рынке, особенно в сегменте дорогих устройств. В этом году Xiaomi выпустила собственный мобильный процессор XRing O1, произведённый с использованием одного из самых передовых на рынке техпроцессов 3 нм. В ближайшие десять лет компания обещала вложить в разработку чипов не менее 50 млрд юаней ($7 млрд).

Xiaomi уже «планирует наперёд» процессоры нового поколения, но пока не может гарантировать, что будет выпускать их ежегодно. «Мы здесь новички, нам нужно учиться и планировать», — заявила госпожа Сюй. Свой первый мобильный процессор серии A компания Apple выпустила в 2010 году, и с тех пор новые модели выходят каждый год — в последнем iPhone 17 используется A19. Xiaomi намерена отгрузить 1 млн смартфонов на собственном чипе XRing O1, но для вывода проекта на безубыточность масштаб придётся увеличить десятикратно и на каждом новом чипе выпускать по 10 млн устройств.

«Понимаем, что нам, вероятно, потребуются десять лет терпения, чтобы система на чипе наконец окупилась. Поэтому на первом этапе нам просто нужно убедиться, что работа пользователей и производительность достаточно хороши», — добавила вице-президент Xiaomi.

Apple добилась успеха в этом сегменте, потому что при наличии собственных аппаратных компонентов и собственного ПО она может эффективнее контролировать их интеграцию. У Xiaomi тоже есть собственная платформа HyperOS на базе Android и пакет приложений искусственного интеллекта HyperAI — фирменный процессор способен повысить эффективность этих программных решений.

Пока же смартфоны компании работают преимущественно на чипах американской Qualcomm и тайваньской MediaTek — представленная накануне линейка Xiaomi 17 работает на новейшем Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. И от сотрудничества с двумя крупнейшими партнёрами китайский производитель отказываться не намерен. «Что касается Qualcomm и MediaTek — они отличные, исключительно хорошие партнёры. Мы сотрудничаем с ними уже 15 лет и продолжим в том же духе. В то же время, мы подберём <..> подходящий продукт, чтобы испытать наш собственный чипсет. Предложим два решения сразу. Так что мы ясно дали понять нашим партнёрам: тревожиться вообще не о чем», — заключила Сюй Фэй.