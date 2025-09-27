Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Бро постит ИИ-бурду у себя в приложении...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Бро постит ИИ-бурду у себя в приложении»: Meta✴ запустила платформу Vibes для коротких ИИ-видео

Meta Platforms представила новую платформу Vibes для создания с помощью ИИ и публикации коротких видеороликов. Начиная с четверга Vibes доступна в приложении Meta AI и на сайте meta.ai, пишет Reuters. О запуске Vibes объявил в Instagram генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), где также была представлена ​​серия видеороликов, созданных с помощью ИИ.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

В одном из видеороликов группа пушистых существ прыгает с одного пушистого куба на другой. В другом — кошка месит тесто, а в третьем женщина делает селфи на балконе с видом на Древний Египет.

С помощью платформы можно создавать видео с нуля или использовать имеющийся контент, а также делать ремиксы видео из ленты, добавляя новые визуальные эффекты или накладывая музыку. Созданное видео можно опубликовать в ленте Vibes, отправить его другим пользователям или сделать кросс-пост в Instagram, Facebook Stories и Reels.

Глава ИИ-команды Meta Александр Ванг (Alexandr Wang) сообщил, что компания сотрудничала с генераторами изображений на базе ИИ Midjourney и Black Forest Labs с целью запуска ранней версии Vibes, продолжая также разрабатывать собственные ИИ-модели.

Поскольку никто на самом деле не хочет версию TikTok, созданную с помощью искусственного интеллекта, комментарии пользователей в ответ на объявление Цукерберга были вполне ожидаемыми. Самый популярный комментарий к посту гласит: «Никто этого не хочет», а в другом популярном комментарии говорится: «Бро выкладывает ИИ-бурду у себя в приложении». В еще одном комментарии написано: «Думаю, я выражу мнение всех, когда скажу: Чтооо…?», пишет TechCrunch. Ресурс отметил, что нынешний анонс кажется «странным» с учётом того, что ранее в этом году компания заявила о борьбе с «неоригинальным» контентом в Facebook и посоветовала авторам сосредоточиться на «аутентичном повествовании», а не на коротких видеороликах, не представляющих особой ценности.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной
Meta✴ захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google
Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta✴ на $20 млрд
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты»
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает
Теги: me, ff, ии, видео
me, ff, ии, видео
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения 2 ч.
«Бро постит ИИ-бурду у себя в приложении»: Meta запустила платформу Vibes для коротких ИИ-видео 2 ч.
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты» 3 ч.
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц 4 ч.
Сделка с TikTok оставляет дыру в нацбезопасности США — роль Oracle раскритиковали 7 ч.
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает 9 ч.
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 13 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 18 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 18 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 19 ч.
Samsung уронила цены на 2-нм чипы до $20 тысяч за пластину — на треть дешевле TSMC 2 ч.
Китай запустил первую в мире летающую ветряную электростанцию мощностью 1 МВт 2 ч.
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти 4 ч.
Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства 8 ч.
Пентагон может называть производителя дронов DJI китайской военной компанией, постановил суд 8 ч.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 14 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 14 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 15 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 15 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 16 ч.