«Бро постит ИИ-бурду у себя в приложении»: Meta✴ запустила платформу Vibes для коротких ИИ-видео

Meta✴ Platforms представила новую платформу Vibes для создания с помощью ИИ и публикации коротких видеороликов. Начиная с четверга Vibes доступна в приложении Meta✴ AI и на сайте meta✴.ai, пишет Reuters. О запуске Vibes объявил в Instagram✴ генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), где также была представлена ​​серия видеороликов, созданных с помощью ИИ.

В одном из видеороликов группа пушистых существ прыгает с одного пушистого куба на другой. В другом — кошка месит тесто, а в третьем женщина делает селфи на балконе с видом на Древний Египет.

С помощью платформы можно создавать видео с нуля или использовать имеющийся контент, а также делать ремиксы видео из ленты, добавляя новые визуальные эффекты или накладывая музыку. Созданное видео можно опубликовать в ленте Vibes, отправить его другим пользователям или сделать кросс-пост в Instagram✴, Facebook✴ Stories и Reels.

Глава ИИ-команды Meta✴ Александр Ванг (Alexandr Wang) сообщил, что компания сотрудничала с генераторами изображений на базе ИИ Midjourney и Black Forest Labs с целью запуска ранней версии Vibes, продолжая также разрабатывать собственные ИИ-модели.

Поскольку никто на самом деле не хочет версию TikTok, созданную с помощью искусственного интеллекта, комментарии пользователей в ответ на объявление Цукерберга были вполне ожидаемыми. Самый популярный комментарий к посту гласит: «Никто этого не хочет», а в другом популярном комментарии говорится: «Бро выкладывает ИИ-бурду у себя в приложении». В еще одном комментарии написано: «Думаю, я выражу мнение всех, когда скажу: Чтооо…?», пишет TechCrunch. Ресурс отметил, что нынешний анонс кажется «странным» с учётом того, что ранее в этом году компания заявила о борьбе с «неоригинальным» контентом в Facebook✴ и посоветовала авторам сосредоточиться на «аутентичном повествовании», а не на коротких видеороликах, не представляющих особой ценности.