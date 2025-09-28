Сегодня 28 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... M**a хотела бы стать крупным поставщиком...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta✴ хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов

В основном героями новостей становятся производители человекоподобных роботов, но американская компания Meta Platforms готова связать своё будущее с разработкой исключительно программного обеспечения для них. По своим масштабам этот бизнес для неё может оказаться сопоставим с очками дополненной реальности.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Facebook

Соответствующие высказывания прозвучали в штаб-квартире Meta Platforms из уст технического директора компании Эндрю Босворта (Andrew Bosworth), как отмечает PCMag со ссылкой на Sources. Представитель компании подчеркнул, что её не прельщает перспектива превращения в производителя аппаратного обеспечения, но в сфере робототехники она готова лицензировать использование создаваемого ею программного обеспечения для других производителей.

В какой-то мере, как поясняет источник, подобная бизнес-модель напоминает тактику Google, которая контролирует 72,5 % рынка программного обеспечения для смартфонов, но самостоятельно реализует лишь 2 % соответствующей продукции на мировом рынке под маркой Pixel. Босворт пояснил мотивацию Meta в части концентрации именно на программном обеспечении для человекоподобных роботов: «Я не думаю, что создавать железо труднее. При этом я не говорю, что его создавать просто, но оно не является узким местом. Им является программное обеспечение».

Поскольку Meta хочет со временем увеличить масштаб своего бизнеса по разработке программного обеспечения для человекоподобных роботов до уровня сегмента AR, можно предположить, что компания вложит в новую инициативу не менее $100 млрд, хотя официальные представители никак этот вопрос не комментируют.

Meta уже наметила проблемные места в сфере разработки ПО для человекоподобных роботов. Их манипуляторы плохо справляются с некоторыми типами манипуляций. Например, при попытке поднять со стола стакан с водой робот либо рискует раздавить его, либо пролить воду, поскольку пока плохо справляется с взаимодействием с нестабильными объектами. Ему будет не по силам и вытащить пару автомобильных ключей из кармана джинсов.

Meta силами своего подразделения Superintelligence AI Lab пытается создать виртуальную модель мира, которая позволит на уровне симуляций обучить роботов адекватно управлять своими руками. Сторонние источники предполагают, что пройдёт несколько лет, прежде чем программная платформа Meta для роботов будет готова к распространению на рынке. Основатель и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) предрекает рынку человекоподобных роботов достижение ёмкости в $38 млрд в ближайшие пару десятилетий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать
Пинки, увечья и коллективный разум: представлен радикальный, но действенный метод обучения ИИ для роботов
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ
Учёные запустили самую большую и детальную симуляцию Вселенной — она поможет в поиске тёмных материи и энергии
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе
Роботы Unitree заменят людей на сборке смартфонов через несколько лет
Теги: робототехника, человекообразный робот, ии, роботы
робототехника, человекообразный робот, ии, роботы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст раскрыл потенциал легендарной видеокарты 3dfx Voodoo — пришлось утроить память и добавить TMU
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти
Xiaomi 17 всем показали, какой должна быть быстрая 100-Вт зарядка в смартфонах
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц
Asus признала подтормаживания геймерских ноутбуков ROG и пообещала скоро всё исправить
ИИ-аватар позволяет пообщаться с покойным создателем комиксов о человеке-пауке и героях Marvel 42 мин.
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса 3 ч.
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК 3 ч.
Новая статья: Dying Light: The Beast — свобода или клетка? Рецензия 8 ч.
Российская платформа для разработки GitFlic дополнилась интеграцией с системами управления проектами 17 ч.
«Фотографии» в Windows 11 научатся автоматически сортировать изображения и распознавать надписи не только на английском 17 ч.
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения 18 ч.
«Бро постит ИИ-бурду у себя в приложении»: Meta запустила платформу Vibes для коротких ИИ-видео 18 ч.
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты» 20 ч.
Сделка с TikTok оставляет дыру в нацбезопасности США — роль Oracle раскритиковали 24 ч.
У китайских производителей возникли проблемы с созданием скоростной памяти HBM3 15 мин.
Meta хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов 2 ч.
Oracle взяла на себя ещё $18 млрд долга для расширения бизнеса и строительства ИИ-инфраструктуры 8 ч.
Учёные нашли у Земли седьмую «ложную Луну» — квазиспутник 2025 PN7 11 ч.
Энтузиасты объединили двенадцать dial-up модемов для просмотра YouTube без тормозов 13 ч.
Horizon Fuel Cell представила 3-МВт модуль с водородными топливными элементами для замены дизель-генераторов 15 ч.
Чип с «сосудами»: Microsoft и Corintis вытравили микроканалы для СЖО прямо в кремнии 16 ч.
Учёные запустили самую большую и детальную симуляцию Вселенной — она поможет в поиске тёмных материи и энергии 16 ч.
Майнинговая компания Iren увеличила мощность ИИ-облака, закупив тысячи ускорителей NVIDIA и AMD за $674 млн 17 ч.
Samsung уронила цены на выпуск 2-нм чипов — на треть дешевле TSMC 18 ч.