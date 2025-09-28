Meta✴ хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов

В основном героями новостей становятся производители человекоподобных роботов, но американская компания Meta✴ Platforms готова связать своё будущее с разработкой исключительно программного обеспечения для них. По своим масштабам этот бизнес для неё может оказаться сопоставим с очками дополненной реальности.

Соответствующие высказывания прозвучали в штаб-квартире Meta✴ Platforms из уст технического директора компании Эндрю Босворта (Andrew Bosworth), как отмечает PCMag со ссылкой на Sources. Представитель компании подчеркнул, что её не прельщает перспектива превращения в производителя аппаратного обеспечения, но в сфере робототехники она готова лицензировать использование создаваемого ею программного обеспечения для других производителей.

В какой-то мере, как поясняет источник, подобная бизнес-модель напоминает тактику Google, которая контролирует 72,5 % рынка программного обеспечения для смартфонов, но самостоятельно реализует лишь 2 % соответствующей продукции на мировом рынке под маркой Pixel. Босворт пояснил мотивацию Meta✴ в части концентрации именно на программном обеспечении для человекоподобных роботов: «Я не думаю, что создавать железо труднее. При этом я не говорю, что его создавать просто, но оно не является узким местом. Им является программное обеспечение».

Поскольку Meta✴ хочет со временем увеличить масштаб своего бизнеса по разработке программного обеспечения для человекоподобных роботов до уровня сегмента AR, можно предположить, что компания вложит в новую инициативу не менее $100 млрд, хотя официальные представители никак этот вопрос не комментируют.

Meta✴ уже наметила проблемные места в сфере разработки ПО для человекоподобных роботов. Их манипуляторы плохо справляются с некоторыми типами манипуляций. Например, при попытке поднять со стола стакан с водой робот либо рискует раздавить его, либо пролить воду, поскольку пока плохо справляется с взаимодействием с нестабильными объектами. Ему будет не по силам и вытащить пару автомобильных ключей из кармана джинсов.

Meta✴ силами своего подразделения Superintelligence AI Lab пытается создать виртуальную модель мира, которая позволит на уровне симуляций обучить роботов адекватно управлять своими руками. Сторонние источники предполагают, что пройдёт несколько лет, прежде чем программная платформа Meta✴ для роботов будет готова к распространению на рынке. Основатель и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) предрекает рынку человекоподобных роботов достижение ёмкости в $38 млрд в ближайшие пару десятилетий.