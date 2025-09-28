Сегодня 28 сентября 2025
ИИ-аватар позволяет пообщаться с покойным создателем комиксов о человеке-пауке и героях Marvel

Стэн Ли (Stan Lee), создатель серии комиксов о человеке-пауке и героях вселенной Marvel, ушёл из жизни в 2018 году в возрасте 95 лет, но накопленные при его жизни интервью и публикации позволили обучить искусственный интеллект для создания голографического аватара, способного общаться с посетителями Comic Con.

Источник изображения: The Real Stan Lee

Стэн Ли, на фото второй слева. Источник изображения: The Real Stan Lee

Это регулярное мероприятие в Лос-Анджелесе Стэн Ли любил посещать при жизни, поэтому организаторы в текущем году приложили усилия для возрождения возможности посетителей пообщаться с легендой индустрии, задействовав современные технологии. Специальное оборудование создаёт голографическое изображение Стэна Ли в полный рост, которое обладает правдоподобной мимикой и жестикуляцией, а главное — позволяет давать связные и развёрнутые ответы на вопросы посетителей. Это технологическое решение по реинкарнации деятелей культуры организаторы Comic Con демонстрировали в особом «уголке Стэна Ли», если так можно выразиться.

По словам создателей аватара, на его подготовку к демонстрации публике ушло несколько лет с привлечением различных сторон: «Мы хотели создать что-то, способное стать частью поддержки и расширения наследия Стэна, в качестве признательности ему за всё созданное». Для обеспечения информационной поддержки виртуального двойника Стэна Ли использовалась специализированная большая языковая модель, которая сконцентрирована только на обсуждении его творчества. Например, если спросить аватар о политике или спорте, он не станет отвечать на данные темы. За право пообщаться с аватаром Стэна Ли посетители Comic Con должны заплатить $15, но в эту сумму входит и посещение импровизированного музея.

Разработчики интерактивного дисплея Photo, который позволяет воссоздавать полномасштабное изображение человека, предлагают также использовать его в музеях, учебных заведениях и даже в процессе переговоров в режиме видеоконференции. Устройство позволяет сформировать ощущение присутствия собеседника, который находится далеко. Даже в телемедицине найдётся применение, поскольку пациент может физически демонстрировать проблемные части тела специалистам, находящимся на значительном удалении.

Источник:

Теги: ии, ии-бот, голограмма, аватар, стэн ли
