Разработчики сосредоточились на ИИ-моделях мира для создания сверхразума

Ведущие разработчики ИИ, такие как Google DeepMind, Meta✴ и Nvidia, уделяют всё больше внимания так называемым моделям мира, которые могут лучше понимать окружающую среду, в стремлении создать машинный «сверхразум», пишет The Financial Times.

Модель мира имитирует причинно-следственные связи и законы физики посредством симуляций, основанных на обучении, для которого требуется огромный объём данных из реальных или моделируемых сред и большие вычислительные мощности. Они рассматриваются как важный шаг в развитии беспилотных автомобилей, робототехники и так называемых ИИ-агентов.

«ИИ по-прежнему ограничен цифровой сферой, — говорит Шломи Фрухтер (Shlomi Fruchter), соруководитель Genie 3 в Google DeepMind. — Создавая среды, которые выглядят или ведут себя как реальный мир, мы получаем гораздо более масштабируемые способы обучения ИИ без реальных последствий совершения ошибок в реальном мире».

Янн Лекун (Yann LeCun), возглавляющий исследовательскую лабораторию Meta✴ AI (прежнее название — Facebook✴ Artificial Intelligence Research, FAIR), заявил, что большие языковые модели (LLM) никогда не достигнут способности рассуждать и планировать как люди.

Одной из ближайших областей применения моделей мира станет индустрия развлечений, где они позволяют создавать интерактивные и реалистичные сцены. Например, стартап World Labs разрабатывает модель, которая генерирует трёхмерные среды, похожие на видеоигры, из одного изображения.

Runway, стартап по созданию видео, в числе партнёров которого голливудские студии, включая Lionsgate, в прошлом месяце выпустил продукт, использующий модели мира для создания игровых сред с персонализированными историями и персонажами, генерируемыми в реальном времени.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что следующим крупным этапом роста компании станет «физический ИИ», так как новые модели позволят добиться прорыва в области робототехники. По мнению Лекуна, реализация концепции по созданию ИИ-систем, обеспечивающих машины интеллектом человеческого уровня, может занять 10 лет.

Вместе с тем эксперты указывают на большой потенциал новых ИИ-технологий. «Модели мира открывают возможность обслуживания всех отраслей и усиливают тот же эффект, который компьютеры сделали для интеллектуального труда», — заявил Рев Лебаредян (Rev Lebaredian), вице-президент Nvidia по технологиям моделирования.