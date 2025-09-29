Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске

Вышедший на прошлой неделе психологический хоррор Silent Hill f от японского издательства Konami и разработчиков из тайваньской студии NeoBards Entertainment уже успел порадовать создателей продажами.

Как сообщила Konami в японском пресс-релизе, суммарные отгрузки в розничные магазины и продажи Silent Hill f в сервисах цифровой дистрибуции на всех целевых платформах уже превысили миллион копий.

Упомянутая величина покорилась Silent Hill f ещё 26 сентября — то есть на следующий день после релиза. Полноценному выходу игры предшествовал 48-часовой период расширенного доступа для владельцев Deluxe-издания.

Для сравнения: прошлогодний ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team достиг миллиона копий спустя три дня после премьеры (пять с учётом 48-часового расширенного доступа). Таким образом, Silent Hill f пока продаётся быстрее.

События Silent Hill f разворачиваются не в знаковом для серии Сайлент Хилле, а в вымышленном японском городке Эбисугаока образца 1960-х годов, который превращается для школьницы Хинако Симидзу в сущий кошмар.

За сценарий Silent Hill f отвечал автор цикла новелл «Когда плачут» под псевдонимом Ryukishi07 — именно сюжет и атмосферу игры журналисты и геймеры хвалят сильнее всего, тогда как боевая часть подверглась наибольшей критике.

Silent Hill f вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от профильной прессы (82−86 % на Metacritic) и «в основном положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 79 %).