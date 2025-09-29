Сегодня 29 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hil...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске

Вышедший на прошлой неделе психологический хоррор Silent Hill f от японского издательства Konami и разработчиков из тайваньской студии NeoBards Entertainment уже успел порадовать создателей продажами.

Источник изображения: X (horace0816)

Источник изображения: X (horace0816)

Как сообщила Konami в японском пресс-релизе, суммарные отгрузки в розничные магазины и продажи Silent Hill f в сервисах цифровой дистрибуции на всех целевых платформах уже превысили миллион копий.

Упомянутая величина покорилась Silent Hill f ещё 26 сентября — то есть на следующий день после релиза. Полноценному выходу игры предшествовал 48-часовой период расширенного доступа для владельцев Deluxe-издания.

Для сравнения: прошлогодний ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team достиг миллиона копий спустя три дня после премьеры (пять с учётом 48-часового расширенного доступа). Таким образом, Silent Hill f пока продаётся быстрее.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

События Silent Hill f разворачиваются не в знаковом для серии Сайлент Хилле, а в вымышленном японском городке Эбисугаока образца 1960-х годов, который превращается для школьницы Хинако Симидзу в сущий кошмар.

За сценарий Silent Hill f отвечал автор цикла новелл «Когда плачут» под псевдонимом Ryukishi07 — именно сюжет и атмосферу игры журналисты и геймеры хвалят сильнее всего, тогда как боевая часть подверглась наибольшей критике.

Silent Hill f вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от профильной прессы (82−86 % на Metacritic) и «в основном положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 79 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Интересная, атмосферная и на удивление «боевитая»: критики вынесли вердикт Silent Hill f
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами
Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2»
Теги: silent hill f, neobards entertainment, konami, экшен, хоррор, продажи игр
silent hill f, neobards entertainment, konami, экшен, хоррор, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами
Разработчики сосредоточились на ИИ-моделях мира для создания сверхразума
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре 19 мин.
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске 21 мин.
Databricks и OpenAI помогут клиентам в развёртывании приложений на базе передовых ИИ-моделей 2 ч.
Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700 22 ч.
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2» 23 ч.
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows 28-09 13:12
Подписка xAI Grok обойдётся госслужбам США всего в $0,42 за полтора года 28-09 12:57
Новая статья: Gamesblender № 745: геймплей Marvel’s Wolverine, ремастер Deus Ex, ремейк Yakuza 3 и хоррор Кодзимы 28-09 12:31
ИИ-аватар позволяет пообщаться с покойным создателем комиксов о человеке-пауке и героях Marvel 28-09 06:55
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса 28-09 05:30
Huawei удвоит объёмы выпуска флагманских ИИ-чипов в следующем году, но до Nvidia ещё далеко 5 мин.
315 млн ИИ-ядер и 1,4 квадрлн транзисторов: Cerebras открыла в США 10-МВт ЦОД на царь-чипах WSE-3 13 мин.
Крупнейший разработчик технологий для чипов будущего Imec сменит гендира, чтобы преуспеть в эпоху ИИ 56 мин.
Ciena приобрела разработчика оптических компонентов для высокоскоростного интерконнекта Nubis за $270 млн 2 ч.
Одноплатный компьютер AAEON GENE-ARH6 на базе Intel Arrow Lake обладает ИИ-производительностью до 96 TOPS 2 ч.
Прямое улавливание углекислого газа из воздуха остаётся слишком дорогим для массового внедрения 3 ч.
Россияне стали чаще выбирать бюджетную электронику вместо дорогой при заказе из-за рубежа 3 ч.
Канадский рынок дата-центров вырастет почти на порядок — до 10,3 ГВт 4 ч.
JetCool представила модульные CDU для СЖО, способные отвести до 1,8 МВт 4 ч.
Китай попытается сманить талантливых инженеров, которым дорогие визы закрыли путь в США 4 ч.