Xiaomi похвалилась отличными продажами Xiaomi 17 Pro и Pro Max, но не все разделили оптимизм

Китайская Xiaomi выдержала паузу после дебюта Apple iPhone 17 Pro, чтобы представить конкурирующие модели с аналогичными наименованиями и довольно похожим дизайном. При этом представители китайского производителя уже строят прогнозы, согласно которым модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max окажутся популярнее своих предшественников на старте продаж и уже пользуется рекордным спросом.

Президент Xiaomi Лю Вэйбин (Lu Weibing) со страниц социальной сети Weibo заявил: «Прошло всего два дня, а мы уже располагаем очень хорошей статистикой продаж». По его словам, наиболее популярным оказался флагманский 17 Pro Max, а на втором месте оказалась более доступная модель 17 Pro. В Китае новинки поступили в продажу в минувшую субботу. Особенностями новинок стали улучшенные камеры и задний дисплей в непосредственной близости от них.

Известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) не разделяет оптимизма представителей Xiaomi. По его мнению, базовая модель Xiaomi 17 демонстрирует более низкую популярность по сравнению с прогнозом из-за сильной конкуренции со стороны iPhone 17.

Президент Xiaomi заявил, что компания решила добавить в ассортимент версию базовой модели 17 с 1 Тбайт памяти по просьбам покупателей, в продажу она поступит 5 октября, и ожидание её выхода сейчас негативно сказывается на статистике реализации семейства в целом.