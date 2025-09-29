Сегодня 29 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Xiaomi похвалилась отличными продажами X...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi похвалилась отличными продажами Xiaomi 17 Pro и Pro Max, но не все разделили оптимизм

Китайская Xiaomi выдержала паузу после дебюта Apple iPhone 17 Pro, чтобы представить конкурирующие модели с аналогичными наименованиями и довольно похожим дизайном. При этом представители китайского производителя уже строят прогнозы, согласно которым модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max окажутся популярнее своих предшественников на старте продаж и уже пользуется рекордным спросом.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Президент Xiaomi Лю Вэйбин (Lu Weibing) со страниц социальной сети Weibo заявил: «Прошло всего два дня, а мы уже располагаем очень хорошей статистикой продаж». По его словам, наиболее популярным оказался флагманский 17 Pro Max, а на втором месте оказалась более доступная модель 17 Pro. В Китае новинки поступили в продажу в минувшую субботу. Особенностями новинок стали улучшенные камеры и задний дисплей в непосредственной близости от них.

Известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) не разделяет оптимизма представителей Xiaomi. По его мнению, базовая модель Xiaomi 17 демонстрирует более низкую популярность по сравнению с прогнозом из-за сильной конкуренции со стороны iPhone 17.

Президент Xiaomi заявил, что компания решила добавить в ассортимент версию базовой модели 17 с 1 Тбайт памяти по просьбам покупателей, в продажу она поступит 5 октября, и ожидание её выхода сейчас негативно сказывается на статистике реализации семейства в целом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi 17 всем показали, какой должна быть быстрая 100-Вт зарядка в смартфонах
Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy
Представлены флагманы Xiaomi 17 Pro и Pro Max — в стиле iPhone 17 Pro, но с большим внешним экраном
Россияне стали чаще выбирать бюджетную электронику вместо дорогой при заказе из-за рубежа
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Huawei доминирует на рынке складных смартфонов — Samsung сильно отстаёт
Теги: xiaomi, xiaomi 17 pro, xiaomi 17 pro max, apple, смартфоны
xiaomi, xiaomi 17 pro, xiaomi 17 pro max, apple, смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК
Xiaomi похвалилась отличными продажами Xiaomi 17 Pro и Pro Max, но не все разделили оптимизм
Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы
Обороты компьютерных клубов в России за пять лет выросли в десятки раз 4 мин.
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре 2 ч.
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске 2 ч.
Разработчики сосредоточились на ИИ-моделях мира для создания сверхразума 3 ч.
Databricks и OpenAI помогут клиентам в развёртывании приложений на базе передовых ИИ-моделей 4 ч.
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами 5 ч.
Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700 24 ч.
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2» 24 ч.
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows 28-09 13:12
Подписка xAI Grok обойдётся госслужбам США всего в $0,42 за полтора года 28-09 12:57
США откладывают закрытие угольных электростанций из-за спроса на электроэнергию для ИИ ЦОД 38 мин.
Huawei удвоит объёмы выпуска флагманских ИИ-чипов в следующем году, но до Nvidia ещё далеко 2 ч.
315 млн ИИ-ядер и 1,4 квадрлн транзисторов: Cerebras открыла в США 10-МВт ЦОД на царь-чипах WSE-3 2 ч.
Крупнейший разработчик технологий для чипов будущего Imec сменит гендира, чтобы преуспеть в эпоху ИИ 3 ч.
Ciena приобрела разработчика оптических компонентов для высокоскоростного интерконнекта Nubis за $270 млн 3 ч.
Одноплатный компьютер AAEON GENE-ARH6 на базе Intel Arrow Lake обладает ИИ-производительностью до 96 TOPS 4 ч.
Прямое улавливание углекислого газа из воздуха остаётся слишком дорогим для массового внедрения 4 ч.
Россияне стали чаще выбирать бюджетную электронику вместо дорогой при заказе из-за рубежа 4 ч.
Канадский рынок дата-центров вырастет почти на порядок — до 10,3 ГВт 5 ч.
JetCool представила модульные CDU для СЖО, способные отвести до 1,8 МВт 6 ч.