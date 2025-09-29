Обороты компьютерных клубов в России за пять лет выросли в десятки раз

За последние пять лет обороты популярных сетей компьютерных клубов в России увеличились почти в 40 раз, а количество совершаемых в них транзакций выросло в 37 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование издания «Бизнес-секреты» в рамках аналитического проекта T-Data. В исследовании отмечается, что рост числа транзакций не снижался даже в разгар COVID-19 в 2020 году.

Аналитики также указали на разнонаправленную динамику на смежных рынках. Продажи товаров для домашнего гейминга за два года упали во всех категориях, сильнее всего — в сегментах видеокарт (–22 %), консолей и российской периферии (по –18 % в каждой). В то же время на рынке настольных игр наблюдается устойчивый рост: их продажи за 2024 год превысили показатели 2019 года на 20 %. Наибольшей популярностью настольные игры пользуются у миллениалов — пользователей в возрасте от 26 до 40 лет, на которых приходится 49 % всех клиентов.

Эксперты объясняют бурный рост оборота компьютерных клубов изменением потребительских привычек: здесь пользователи получают доступ к привычным играм и мощным игровым системам, что и обеспечивает популярность таких заведений.

Кроме того, аналитики отмечают структурные изменения рынка, выражающиеся в постепенной централизации и появлении крупных брендов и франшиз. Согласно данным сети компьютерных клубов «Ваншот», в 2025 году доля франшиз на рынке составила почти треть — порядка 30 %.