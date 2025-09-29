Сегодня 29 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Обороты компьютерных клубов в России за ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Обороты компьютерных клубов в России за пять лет выросли в десятки раз

За последние пять лет обороты популярных сетей компьютерных клубов в России увеличились почти в 40 раз, а количество совершаемых в них транзакций выросло в 37 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование издания «Бизнес-секреты» в рамках аналитического проекта T-Data. В исследовании отмечается, что рост числа транзакций не снижался даже в разгар COVID-19 в 2020 году.

Источник изображения: ELLA DON/unsplash.com

Источник изображения: ELLA DON/unsplash.com

Аналитики также указали на разнонаправленную динамику на смежных рынках. Продажи товаров для домашнего гейминга за два года упали во всех категориях, сильнее всего — в сегментах видеокарт (–22 %), консолей и российской периферии (по –18 % в каждой). В то же время на рынке настольных игр наблюдается устойчивый рост: их продажи за 2024 год превысили показатели 2019 года на 20 %. Наибольшей популярностью настольные игры пользуются у миллениалов — пользователей в возрасте от 26 до 40 лет, на которых приходится 49 % всех клиентов.

Эксперты объясняют бурный рост оборота компьютерных клубов изменением потребительских привычек: здесь пользователи получают доступ к привычным играм и мощным игровым системам, что и обеспечивает популярность таких заведений.

Кроме того, аналитики отмечают структурные изменения рынка, выражающиеся в постепенной централизации и появлении крупных брендов и франшиз. Согласно данным сети компьютерных клубов «Ваншот», в 2025 году доля франшиз на рынке составила почти треть — порядка 30 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами
Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2»
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner
Теги: игры, россия, клуб, компьютеры
игры, россия, клуб, компьютеры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК
Xiaomi похвалилась отличными продажами Xiaomi 17 Pro и Pro Max, но не все разделили оптимизм
Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы
Обороты компьютерных клубов в России за пять лет выросли в десятки раз 4 мин.
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре 2 ч.
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске 2 ч.
Разработчики сосредоточились на ИИ-моделях мира для создания сверхразума 3 ч.
Databricks и OpenAI помогут клиентам в развёртывании приложений на базе передовых ИИ-моделей 4 ч.
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами 5 ч.
Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700 24 ч.
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2» 24 ч.
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows 28-09 13:12
Подписка xAI Grok обойдётся госслужбам США всего в $0,42 за полтора года 28-09 12:57
США откладывают закрытие угольных электростанций из-за спроса на электроэнергию для ИИ ЦОД 38 мин.
Huawei удвоит объёмы выпуска флагманских ИИ-чипов в следующем году, но до Nvidia ещё далеко 2 ч.
315 млн ИИ-ядер и 1,4 квадрлн транзисторов: Cerebras открыла в США 10-МВт ЦОД на царь-чипах WSE-3 2 ч.
Крупнейший разработчик технологий для чипов будущего Imec сменит гендира, чтобы преуспеть в эпоху ИИ 3 ч.
Ciena приобрела разработчика оптических компонентов для высокоскоростного интерконнекта Nubis за $270 млн 3 ч.
Одноплатный компьютер AAEON GENE-ARH6 на базе Intel Arrow Lake обладает ИИ-производительностью до 96 TOPS 4 ч.
Прямое улавливание углекислого газа из воздуха остаётся слишком дорогим для массового внедрения 4 ч.
Россияне стали чаще выбирать бюджетную электронику вместо дорогой при заказе из-за рубежа 4 ч.
Канадский рынок дата-центров вырастет почти на порядок — до 10,3 ГВт 5 ч.
JetCool представила модульные CDU для СЖО, способные отвести до 1,8 МВт 6 ч.