Президент OpenAI убеждён, что в будущем за каждым человеком будет закреплён ускоритель ИИ

Сейчас стартап OpenAI использует любую возможность для привлечения не только финансовых ресурсов, но и заключения контрактов с поставщиками тех же ускорителей вычислений, коим является Nvidia. Президент компании Грег Брокман (Greg Brockman) убеждён, что человечеству потребуется до 10 млрд ускорителей вычислений, и каждого жителя планеты буквально будет обслуживать отдельный ИИ-чип.

Своими соображениями президент OpenAI поделился в интервью CNBC, в котором также приняли участие генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman), а также глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). По мнению Альтмана, масштабы сотрудничества с Nvidia по своей значимости для человечества окажутся важнее программы доставки до Луны американских астронавтов, которую NASA реализовало в прошлом веке. Альтман видит будущее человечества с неразрывным присутствием «супермозга», созданного искусственным интеллектом и активно влияющего на повседневную жизнь людей.

Брокман же считает, что ИИ будет действовать в качестве «агента, который работает на опережение, пока вы спите». Каждый работающий житель Земли, по его мнению, будет использовать ресурсы как минимум одного ускорителя вычислений при выполнении своих должностных обязанностей. «Вам действительно захочется, чтобы у каждого человека был свой собственный выделенный GPU», — охарактеризовал свой прогноз Брокман.

Сейчас подобное предсказание может казаться нереалистичным, но достаточно вспомнить, что в начале девяностых годов прошлого века один из основателей Microosft Билл Гейтс (Bill Gates) указывал на неизбежность появления компьютера не только в каждом домохозяйстве, но и на каждом рабочем столе. В какой-то мере его предсказание сбылось, пусть даже если вместо компьютеров в их классической форме речь идёт о смартфонах, которые помещаются в карман.

Брокман считает, что сейчас отрасль ИИ на три порядка отстаёт от потенциальных потребностей в вычислительных мощностях, и для создания постоянно функционирующей глобальной системы искусственного интеллекта человечеству может потребоваться до 10 млрд ускорителей вычислений. По сути, это даже больше, чем проживает людей на Земле (8,2 млрд человек). Мир, по мнению Брокмана, движется к состоянию, при котором экономику подпитывают вычисления. Вычислительных мощностей сейчас не хватает, как он считает, а наличие достаточно мощных центров обработки данных в будущем станет определять состоятельность экономики целых стран. В какой-то мере они заменят валюту в качестве источника ресурсов для развития экономики.