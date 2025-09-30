Сегодня 30 сентября 2025
Криптовалюты против банков: Visa переведёт трансграничные платежи на стейблкоины

Visa начнёт тестировать новый способ обеспечения трансграничных платежей для бизнеса — переводы будут осуществляться через стабильные криптовалюты или стейблкоины вместо хранения депозитов на счетах в разных странах. Новая схема заработала благодаря принятому в США «Закону о создании и управлении инновационной экосистемой стейблкоинов в США» (GENIUS Act), который установил чёткие нормы для компаний, выпускающих стабильные криптовалюты.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

«GENIUS Act изменил всё. Он сделал всё гораздо более законным. До появления этой чёткой нормативной базы все крупные финансовые учреждения колебались», — приводит Reuters заявление главы направления коммерческих решений и денежных операций Visa Марка Нельсена (Mark Nelsen). Компания заручилась поддержкой нескольких партнёров, и в следующем году планирует расширить пилотную программу.

Занимающиеся денежными переводами банки и другие компании, а также финансовые учреждения теперь могут производить предварительные переводы в стейблкоинах вместо традиционных валют. Это поможет ускорить транзакции и высвободить денежные средства — существующие схемы предполагают блокировку средств в нескольких валютах по всему миру для покрытия местных платежей.

Стейблкоином называется криптовалюта с фиксированной стоимостью — она часто обеспечивается традиционными активами, такими как доллары США и казначейские облигации. Они действительно позволяют быстро совершать трансграничные платежи, в связи с чем возникали опасения, что создаётся угроза доминированию на рынке некоторых платёжных компаний и региональных банков. Теперь же стейблкоины вливаются в традиционную финансовую инфраструктуру. Пилотная программа Visa свидетельствует, что крупнейшие операторы предпочитают сотрудничество конкуренции, укрепляя свою инфраструктуру криптовалютными средствами, указывают эксперты.

Источник:

Теги: visa, криптовалюта, стейблкоины, финансы
