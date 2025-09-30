Криптовалюты против банков: Visa переведёт трансграничные платежи на стейблкоины

Visa начнёт тестировать новый способ обеспечения трансграничных платежей для бизнеса — переводы будут осуществляться через стабильные криптовалюты или стейблкоины вместо хранения депозитов на счетах в разных странах. Новая схема заработала благодаря принятому в США «Закону о создании и управлении инновационной экосистемой стейблкоинов в США» (GENIUS Act), который установил чёткие нормы для компаний, выпускающих стабильные криптовалюты.

«GENIUS Act изменил всё. Он сделал всё гораздо более законным. До появления этой чёткой нормативной базы все крупные финансовые учреждения колебались», — приводит Reuters заявление главы направления коммерческих решений и денежных операций Visa Марка Нельсена (Mark Nelsen). Компания заручилась поддержкой нескольких партнёров, и в следующем году планирует расширить пилотную программу.

Занимающиеся денежными переводами банки и другие компании, а также финансовые учреждения теперь могут производить предварительные переводы в стейблкоинах вместо традиционных валют. Это поможет ускорить транзакции и высвободить денежные средства — существующие схемы предполагают блокировку средств в нескольких валютах по всему миру для покрытия местных платежей.

Стейблкоином называется криптовалюта с фиксированной стоимостью — она часто обеспечивается традиционными активами, такими как доллары США и казначейские облигации. Они действительно позволяют быстро совершать трансграничные платежи, в связи с чем возникали опасения, что создаётся угроза доминированию на рынке некоторых платёжных компаний и региональных банков. Теперь же стейблкоины вливаются в традиционную финансовую инфраструктуру. Пилотная программа Visa свидетельствует, что крупнейшие операторы предпочитают сотрудничество конкуренции, укрепляя свою инфраструктуру криптовалютными средствами, указывают эксперты.