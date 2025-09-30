Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь

Похоже, что операционную систему Windows ждут большие перемены, которые потребовали смены подхода к разработке. С 2018 года разработчики ОС были разделены на две команды, отвечавшие за ядро системы и клиентские компоненты. Теперь Microsoft объединила их, передав под начало Павана Девулури (Pavan Devuluri), который в начале этого месяца занял пост президента Microsoft по Windows и устройствам.

В 2018 году команда разработчиков Windows была разделена на два сравнительно независимых подразделения. Разработка ядра платформы Windows была передана в Azure, а за клиентские компоненты Windows отвечала команда «Взаимодействие и устройства». Это разделение произошло через три года после выпуска Windows 10 и за три года до выпуска Windows 11.

Теперь разработчики ядра Windows, аналитики данных, специалисты в области фундаментальных разработок и эксперты по безопасности подчиняются одному руководителю. Это изменение объединяет всех разработчиков Windows в рамках одной организации. «Объединение команд, работающих над клиентской и серверной частью Windows, в одну организацию позволяет сосредоточиться на достижении наших приоритетов», — прокомментировал ситуацию Девулури.

Microsoft планирует серьёзные изменения в Windows. В частности, для повышения эффективности портативных игровых устройств в операционной системе появятся функции Xbox Full Screen Experience и ROG Xbox Ally. Microsoft хочет создать «агентную ОС» со встроенными функциями искусственного интеллекта и голосовым управлением. В компании уверены, что именно голосовой ввод может дополнить, а где-то и заменить традиционное управление при помощи мыши и клавиатуры.

Эксперты полагают, что воссоединение команд разработчиков Windows пойдёт ОС на пользу. По их мнению, именно разрозненность разработки Windows 11 сделала операционную систему «более раздутой и менее отзывчивой». Если реформа Microsoft сможет улучшить основы Windows и сделать её более быстрой и эффективной, пользователи Windows будут это только приветствовать.