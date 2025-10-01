Сегодня 01 октября 2025
Тайвань не согласится производить половину своих чипов на территории США

На Тайване сейчас производится значительная часть полупроводниковых компонентов, особенно если говорить о передовых видах продукции. Власти США недавно предложили компаниям перенести на территорию их страны половину производства чипов, но официальные представители Тайваня дали понять, что не согласятся на подобную сделку.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Напомним, с соответствующей инициативой недавно выступил министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), который объяснял необходимость подобных мер обеспечением экономической безопасности страны. Добиться желаемого нынешняя администрация США рассчитывала при помощи излюбленного метода в виде таможенного регулирования. Американский чиновник также дал понять, что данная реформа должна коснуться и тайваньских компаний, крупнейшей из которых является TSMC, уже строящая на территории штата Аризона комплекс предприятий по производству чипов.

Де-факто тайваньский вице-премьер Чэн Ли Цзюнь (Cheng Li-chiun), которая ведёт переговоры с Вашингтоном по поводу таможенных тарифов, заявила представителям прессы по своему возвращению на остров, что она не обсуждала идею о переносе половины производства чипов в США во время переговоров с американской стороной. «Мы не только не обсуждали этот вопрос во время последнего раунда переговоров, но никогда бы не согласились на подобные условия», — заявила тайваньская чиновница в комментариях Central News Agency.

Сейчас импорт тайваньской продукции в США облагается по ставке 20 %, но если власти страны пожелают стимулировать локализацию на своей территории более значимой доли производства чипов, то таможенная пошлина может заметно вырасти. При этом TSMC уже обязалась при Трампе увеличить свои вложения в развитие производства чипов на территории США до $165 млрд. Сейчас власти острова надеются сохранить более гуманные ставки таможенных пошлин на свою продукцию в США. Для этого ведутся обстоятельные и активные переговоры. Вице-премьер острова заявила, что недавний этап переговоров позволил добиться определённого прогресса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
tsmc, тайвань, тайваньские производители, сша, тарифы трампа
