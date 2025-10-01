Intel подтвердила намерения продолжить строительство предприятий в Огайо

Если бы всё шло по плану, предложенному ранее бывшим генеральным директором Intel Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), то в этом году на территории штата Огайо у компании уже появились бы два передовых предприятия, способные выпускать чипы по технологии 18A. Проект в действительности не раз откладывался, но нынешнее руководство Intel подтвердило, что не отказывается от его реализации.

Соответствующие заявления Intel вынуждена была сделать по запросу сенатора Берни Морено (Bernie Moreno), который выразил обеспокоенность смещением сроков реализации проекта в Огайо и потребовал от компании пояснений. Напомним, что планы нового руководителя Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) подразумевали ввод в строй предприятий в Огайо не ранее 2030 года, а до тех пор строительство на определённых этапах должно было вяло продолжаться с оглядкой на общую экономическую ситуацию и спрос на продукцию Intel, выпускаемую на территории США.

В ответе на парламентский запрос представители Intel заявили следующее: «Проект продолжает оставаться важной частью наших долгосрочных планов по расширению передового производства на американской земле». Компания тесно взаимодействует с локальными акционерами, правительственной делегацией и властями штата, чтобы продвигать его интересы и собственные приоритеты Intel. При этом представители последней уклонились от ответа на вопрос сенатора о возможных последствиях изменений планов Intel по строительству предприятий в Огайо для местной экономики.

По словам сенатора, власти штата и налогоплательщики не должны пострадать материально из-за решения Intel перенести сроки строительства предприятий. Власти могут рассчитывать на компенсацию соответствующих издержек, как предложил сенатор Морено. Дело в том, что власти штата изначально предлагали Intel поддержку в размере $2 млрд, а также намеревались потратить до $700 млн на создание необходимой инженерной инфраструктуры. Intel продолжает настаивать, что может проявлять гибкость в графике реализации своих проектов в соответствии со спросом на свою продукцию.