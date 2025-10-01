Сегодня 01 октября 2025
Intel подтвердила намерения продолжить строительство предприятий в Огайо

Если бы всё шло по плану, предложенному ранее бывшим генеральным директором Intel Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), то в этом году на территории штата Огайо у компании уже появились бы два передовых предприятия, способные выпускать чипы по технологии 18A. Проект в действительности не раз откладывался, но нынешнее руководство Intel подтвердило, что не отказывается от его реализации.

Источник изображения: Intel

Соответствующие заявления Intel вынуждена была сделать по запросу сенатора Берни Морено (Bernie Moreno), который выразил обеспокоенность смещением сроков реализации проекта в Огайо и потребовал от компании пояснений. Напомним, что планы нового руководителя Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) подразумевали ввод в строй предприятий в Огайо не ранее 2030 года, а до тех пор строительство на определённых этапах должно было вяло продолжаться с оглядкой на общую экономическую ситуацию и спрос на продукцию Intel, выпускаемую на территории США.

В ответе на парламентский запрос представители Intel заявили следующее: «Проект продолжает оставаться важной частью наших долгосрочных планов по расширению передового производства на американской земле». Компания тесно взаимодействует с локальными акционерами, правительственной делегацией и властями штата, чтобы продвигать его интересы и собственные приоритеты Intel. При этом представители последней уклонились от ответа на вопрос сенатора о возможных последствиях изменений планов Intel по строительству предприятий в Огайо для местной экономики.

По словам сенатора, власти штата и налогоплательщики не должны пострадать материально из-за решения Intel перенести сроки строительства предприятий. Власти могут рассчитывать на компенсацию соответствующих издержек, как предложил сенатор Морено. Дело в том, что власти штата изначально предлагали Intel поддержку в размере $2 млрд, а также намеревались потратить до $700 млн на создание необходимой инженерной инфраструктуры. Intel продолжает настаивать, что может проявлять гибкость в графике реализации своих проектов в соответствии со спросом на свою продукцию.

Теги: intel, сша, производство микросхем, закон о чипах
