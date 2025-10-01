Arm готова оспорить решение суда по делу о лицензировании разработок Nuvia для Qualcomm

Спор между Arm и Qualcomm возник после покупки последней в 2021 году стартапа Nuvia, который занимался разработкой процессоров с архитектурой Arm. Завершив сделку, Qualcomm не стала заключать отдельного лицензионного соглашения с Arm, что вызвало её недовольство, и теперь последняя хочет оспорить декабрьский вердикт суда, который отчасти признал правоту Qualcomm.

По сути, у принимавшего решение в декабре суда присяжных не осталось претензий к Qualcomm, что позволило признать правоту компании по двум из трёх рассматриваемых в ходе заседания доводов, однако вердикт по третьему не был вынесен, а он как раз имел отношение к действиям поглощённой компании Nuvia.

Как отмечает Reuters, британский холдинг Arm теперь намерен обжаловать данное решение суда. Этот разработчик процессорных архитектур обратился с ходатайством в суд с требованием либо признать предыдущие решения по делу недействительными, либо рассмотреть дело повторно. Оба предложения Arm были отвергнуты судом. В заявлении компании сообщается, что она уверена в своей позиции в продолжающемся споре с Qualcomm, и в скором времени подаст апелляцию с требованием пересмотра вердикта суда.

В свою очередь, Qualcomm положительно оценила неудачу Arm в подаче ходатайства относительно декабрьского вердикта суда присяжных, подчеркнув, что это доказывает её невиновность в нарушении лицензионного соглашения с Arm. Представители Qualcomm выразили надежду, что «Arm вернётся к честным и конкурентным практикам в работе со своей экосистемой».