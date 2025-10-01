Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею»

Польский писатель-фантаст Анджей Сапковский (Andrzej Sapkowski) прояснил, откуда в серии ролевых экшенов с открытым миром The Witcher от CD Projekt Red появились многочисленные школы ведьмаков.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

В приуроченной к международному релизу книги «Перекрёсток воронов» сессии вопросов и ответов Сапковский заявил, что упоминание школы Волка попало в сборник «Последнее желание» неким «таинственным образом».

«Впоследствии я счёл идею недостойной развития, некорректной с точки зрения повествования и даже вредной для сюжета. Поэтому с тех пор никогда не упоминал никаких ведьмачьих Гриффиндоров и Слизеринов», — объяснил Сапковский.

Ведьмак Лето из The Witcher 2: Assassins of Kings — представитель школы Змеи

Ведьмак Лето из The Witcher 2: Assassins of Kings — представитель школы Змеи

По словам Сапковского, этого единичного упоминания хватило, чтобы создатели адаптаций (в частности, видеоигровых) «с поразительной цепкостью ухватились за идею и чудесным образом размножили эти школы ведьмаков».

На фоне популярности школ ведьмаков Сапковский допустил, что может расширить и углубить идею в книгах. Путь «наименьшего сопротивления» в глазах писателя — просто стереть упоминание школы из будущих редакций «Последнего желания».

В целом Сапковский считает адаптации самостоятельными произведениями, которые априори уступают первоисточнику: «Ни одно изображение — будь то анимированное или какое другое — не сравнится по силе с написанным словом».

Международный релиз «Перекрёстка воронов» состоялся 30 сентября (в том числе в России). Ранее сообщалось, что идеи из новой книги найдут отражение в The Witcher 4, премьера которой планируется не раньше 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках
CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4
Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер
«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком
Теги: the witcher, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher, cd projekt red, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
8849 TANK 4 Pro — первый в мире защищённый смартфон с HD-проектором
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 30 мин.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 31 мин.
Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею» 50 мин.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 2 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 2 ч.
Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер 2 ч.
Маску не понравилась Wikipedia за ошибки и предвзятость, и он пообещал запустить «Грокипедию» 5 ч.
С 1 ноября клиентов гиперскейлеров вынудят покупать лицензии на VMware напрямую у Broadcom 13 ч.
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно 14 ч.
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком 15 ч.
Карманный ИИ становится массовым: каждый третий смартфон в этом году получит ИИ-ускоритель 4 мин.
ИИ-стартап Rebellions привлёк финансирование от Arm и Samsung, получив оценку в $1,4 млрд 10 мин.
Пожар в южнокорейском ЦОД нарушил работу 647 государственных сервисов — на восстановление уйдёт месяц 16 мин.
Учёные подсмотрели у природы и создали нейрон на белковых нанопроводах, впервые работающий как настоящий 20 мин.
Altera улучшила характеристики FPGA семейства Agilex 5 и приступила к их массовому производству 59 мин.
Компактный ИИ-компьютер Orange Pi AI Studio оснащён ускорителем Huawei Ascend 310 2 ч.
Российский блогер распаковал и протестировал iPad Pro на чипе M5 до официального анонса 2 ч.
Британские власти призвали срочно озаботиться вопросами ремонта и защиты подводных кабелей 3 ч.
Вчера в Афганистане полностью отключили интернет — без связи остались все 43 млн жителей 4 ч.
Arm запустит новый виток конфликта с Qualcomm, оспорив решение суда по делу Nuvia 5 ч.