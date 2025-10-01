Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею»

Польский писатель-фантаст Анджей Сапковский (Andrzej Sapkowski) прояснил, откуда в серии ролевых экшенов с открытым миром The Witcher от CD Projekt Red появились многочисленные школы ведьмаков.

В приуроченной к международному релизу книги «Перекрёсток воронов» сессии вопросов и ответов Сапковский заявил, что упоминание школы Волка попало в сборник «Последнее желание» неким «таинственным образом».

«Впоследствии я счёл идею недостойной развития, некорректной с точки зрения повествования и даже вредной для сюжета. Поэтому с тех пор никогда не упоминал никаких ведьмачьих Гриффиндоров и Слизеринов», — объяснил Сапковский.

По словам Сапковского, этого единичного упоминания хватило, чтобы создатели адаптаций (в частности, видеоигровых) «с поразительной цепкостью ухватились за идею и чудесным образом размножили эти школы ведьмаков».

На фоне популярности школ ведьмаков Сапковский допустил, что может расширить и углубить идею в книгах. Путь «наименьшего сопротивления» в глазах писателя — просто стереть упоминание школы из будущих редакций «Последнего желания».

В целом Сапковский считает адаптации самостоятельными произведениями, которые априори уступают первоисточнику: «Ни одно изображение — будь то анимированное или какое другое — не сравнится по силе с написанным словом».

Международный релиз «Перекрёстка воронов» состоялся 30 сентября (в том числе в России). Ранее сообщалось, что идеи из новой книги найдут отражение в The Witcher 4, премьера которой планируется не раньше 2027 года.