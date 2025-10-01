ИИ пугает, но пока не увольняет: исследователи не нашли всплеска безработицы

Разработчики систем генеративного искусственного интеллекта заинтересованы в привлечении средств инвесторов, а потому не стесняются давать прогнозы относительно того, насколько сильно все отрасли экономики будут подвергаться влиянию подобных систем. Независимые исследователи призывают не торопиться с выводами, утверждая, что кардинальных изменений на рынке труда внедрение ИИ пока не приносит.

Как отмечает Financial Times, представители Йельского университета и компании Brookings Institution по итогам изучения рынка труда США в период с ноября 2022 года до настоящего времени пришли к выводу, что распространение технологий генеративного искусственного интеллекта типа того же ChatGPT не оказало на него более заметного влияния, чем прежние технологические прорывы типа появления интернета. Авторы исследования утверждают, что на протяжении трёх предыдущих лет рынок труда США в большей мере сохранял преемственность тенденций, чем демонстрировал какие-то радикальные изменения на фоне стремительного роста популярности ИИ.

По факту, мало кто из рядовых сотрудников пока чётко понимает, как на постоянной основе эффективно использовать в своей работе генеративный искусственный интеллект. Структура рынка труда США пока не меняется радикальным образом под натиском подобных технологий. По крайней мере, это происходит не быстрее, чем в эпоху появления персональных компьютеров или интернета. Компании находятся в самом начале пути, пытаясь определить, как их бизнес может быть перестроен с учётом использования ИИ.

Пока нет оснований утверждать, что выпускники американских вузов испытывают больше проблем с трудоустройством при отсутствии опыта именно из-за распространения ИИ, а не факторов, влияющих на экономику в целом. При этом доля безработных среди выпускников вузов в США в возрастной группе от 20 до 24 лет выросла с апрельских 4,4 % до августовских 9,3 %, но ситуация мало отличается от той, что можно наблюдать в возрастной группе от 25 до 29 лет. То есть, трудности с устройством на работу возникают у многих молодых людей, и их просто сложно напрямую связать с влиянием ИИ.

При этом по итогам опроса 850 руководителей бизнеса в восьми странах мира британскими исследователями было выявлено, что ИИ уже позволил им сократить часть начальных вакантных позиций — на это указали 39 % респондентов. Ещё 43 % заявили, что сделают это в течение ближайшего года.

Представители разработчиков систем ИИ щедро раздают прогнозы, согласно которым данная технология будет всё сильнее влиять на рынок труда. Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), например, в мае предупредил, что распространение ИИ угрожает массовыми сокращениями сотрудников, занятых в сфере юриспруденции, финансов и консалтинга — до половины позиций начального уровня будут сокращены, по его словам. Безработица в США за пять лет может подскочить с нынешних 4,3 % до 10 или 20 %, как он ожидает. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) считает, что внедрение ИИ будет способствовать упразднению целых профессий типа тех же специалистов служб технической поддержки.

Эксперты поясняют, что разработчики ИИ в этом случае ведут выгодную для своего бизнеса пропаганду, и в действительности в повседневной деятельности лишь немногие сотрудники могут найти достойное применение технологиям искусственного интеллекта. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что внедрение ИИ будет способствовать замещению до 7 % вакансий на американском рынке труда, но процесс будет сильно растянут во времени. «Бежать впереди паровоза не стоит», — как подчёркивают представители Йельского университета.