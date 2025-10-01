Apple назвала антимонопольный иск Маска к ней и OpenAI пустышкой и попросила его отклонить

Основавший ИИ-стартап xAI Илон Маск (Elon Musk) в целом весьма болезненно реагирует на успехи своих бывших соратников из OpenAI, а потому в конце позапрошлого месяца он подал антимонопольный иск против этой компании и Apple, заявив об ограничении ими конкуренции. Компания Apple считает данный иск безосновательным и просит суд отклонить его как таковой.

По сути, Маска смущает тот факт, что Apple выбрала OpenAI в качестве своего стратегического партнёра для развития фирменной экосистемы Apple Intelligence. Миллиардер считает, что тем самым ущемляются интересы прочих разработчиков систем искусственного интеллекта, включая основанную им компанию xAI. На этой неделе законные представители Apple обратились в суд с заявлением, в котором говорится об отсутствии у компании намерений каким-либо образом навредить бизнесу принадлежащих Маску компаний.

По словам представителей Apple, даже если она и начала сотрудничать с OpenAI раньше прочих, это ещё не свидетельствует об отсутствии возможностей для других участников рынка наладить партнёрские отношения в данной сфере. «Это общеизвестный факт, что Apple стремится сотрудничать с другими разработчиками чат-ботов в сфере ИИ», — отмечается в документах, переданных компанией Apple в суд.

Apple в своём ходатайстве призывает суд отклонить иск xAI. По мнению представителей компании, доводы об огромных потенциальных убытках бизнеса Илона Маска, вызванных партнёрством Apple и OpenAI, основаны исключительно на слухах и предположениях. Антимонопольное законодательство США, по словам представителей Apple, не требует от компании одновременного заключения контрактов с xAI и OpenAI, как подразумевает претензия Илона Маска.