За прошлую неделю цены на память DRAM подскочили в среднем на 5,4 % и это не предел

Бум систем искусственного интеллекта, как известно, начал подогревать цены не только на HBM и DRAM, но и на NAND. Предыдущие семь дней тоже характеризовались активным ростом цен на DRAM на рынке моментальных сделок, как отмечают эксперты TrendForce. Средняя цена самых популярных видов DRAM выросла на 5,4 % до $6,359.

По словам авторов отчёта, поставщики ожидают дальнейшего роста цен, а потому на рынке моментальных сделок они движутся вверх. Продавцы не спешат продавать продукцию по текущим ценам, тогда как покупатели хотели бы создать запас памяти, приобретённой по тем же самым ценам, пока они не продолжили свой рост. Подобное несоответствие спроса и предложения вызывает рост цен на рынке моментальных сделок. Положительная динамика замечена в случае с микросхемами DDR5, DDR4 и DDR3. Наиболее активно растут цены на востребованные версии DDR4, где прирост за неделю измерялся более чем 11 %, а во многих случаях приближался к 10 %, память типа DDR3 за неделю тоже подорожала почти на 10 %.

На рынке флеш-памяти динамика цен была неоднородной за предыдущие семь дней, по словам представителей TrendForce. Так, если микросхемы типа MLC и SLC от силы выросли в цене на рынке моментальных сделок на пру процентов, то востребованная TLC подорожала сразу на 5,44 %. Участники рынка ждут повышения контрактных цен на NAND, а потому не спешат реализовывать продукцию по текущим ценам.