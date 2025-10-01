Сегодня 01 октября 2025
Meta✴ начнёт использовать чаты пользователей с ИИ, чтобы продавать ещё более персонализированную рекламу

Компания Meta с 16 декабря начнёт использовать текстовые и голосовые диалоги пользователей с её ИИ-ассистентом для персонализации рекламы и контента в социальных сетях. Нововведение затронет большинство регионов мира, за исключением Великобритании, стран Европейского союза и Южной Кореи, где внедрение отложено до урегулирования всех вопросов в этих юрисдикциях.

Источник изображения: Steve Johnson / Unsplash

По сообщению The Verge, Meta не будет применять новый метод сбора данных к чатам, затрагивающим конфиденциальные темы, такие как религиозные взгляды, ориентация в личных отношениях, политические предпочтения, здоровье, расовое или этническое происхождение, философские убеждения и членство в профсоюзах. Руководитель отдела конфиденциальности Meta Кристи Харрис (Christy Harris) пояснила, что в компании действуют установленные правила обработки информации, которую пользователи могут считать «чувствительной» — эти политики сохранятся в полном объёме и продолжат применяться и дальше.

Она также добавила, что подход компании к шифрованию ИИ-диалогов не изменится в рамках данного обновления. Кроме того, пользователи по-прежнему смогут настраивать свои рекламные предпочтения в меню параметров, однако у них не будет возможности отказаться от персонализации.

Для пользователей, которые связали свои аккаунты Facebook, Instagram или WhatsApp в едином центре учётных записей Meta, компания может использовать данные на основе взаимодействия с чат-ботом на одной платформе для показа рекламы или рекомендаций на другой. Это касается и личных диалогов с сервисом Meta AI в WhatsApp и Messenger.

Теги: me, fb, социальные сети, ai, ии
