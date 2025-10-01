Сегодня 02 октября 2025
Windows 7 набирает популярность — пользователи не хотят переходить на Windows 11 после Windows 10

По данным сервиса StatCounter, глобальная доля компьютеров с Windows 7 среди всех устройств на базе разных версий операционной системы Microsoft за последний месяц существенно выросла. Такую динамику связывают с тем, что период поддержки Windows 10 заканчивается в этом месяце, и далеко не все пользователи готовы перейти на Windows 11.

Источник изображения: Windows/unsplash.com

Это кажется невероятным, но Windows 7 завоёвывает долю рынка спустя пять лет после официального прекращения поддержки ОС. Данные StatCounter указывают на то, что по состоянию на конец сентября эта версия программной платформы использовалась на 9,61 % компьютеров с Windows, что на 3,59 % больше, чем месяцем ранее.

Последние несколько лет доля Windows 7 в статистике StatCounter составляла около 2 %. Уровень распространения этой ОС быстро сократился после завершения официальной поддержки, что подтолкнуло многих людей к использованию Windows 10. Теперь же, когда до завершения поддержки Windows 10 осталось всего две недели, большое количество людей захотели вновь вернуться к Windows 7.

Источник изображения: StatCounter

Конечно, данные StatCounter не являются абсолютно точными, поскольку сервис не в состоянии охватить абсолютно все компьютеры с Windows. Тем не менее, он даёт приблизительное представление о том, как развивается рынок, и том, что далеко не всем людям нравится идея перехода на Windows 11. Данные StatCounter указывают на то, что доля Windows 11 на глобальном рынке за последний месяц немного снизилась и сейчас составляет около 48 %. Как и ожидалось, доля Windows 10 по мере приближения окончания периода поддержки продолжает снижаться и сейчас составляет около 40 %.

Рекомендовать использовать Windows 7 в 2025 году нельзя, поскольку 16-летняя ОС не получает обновлений безопасности с 2023 года. Кроме того, совместимость драйверов и приложений, скорее всего, становится всё более ощутимой проблемой, из-за чего переход на Windows 7 с большой долей вероятности станет настоящей головной болью.

При этом неспособность Windows 11 завоевать какую-либо долю рынка в последний месяц перед прекращением поддержки Windows 10, если цифры StatCounter верны, вызывает сильное удивление и должна вызвать тревогу в Microsoft. Очевидно, что существенная часть пользователей ОС компании отказывается от Windows 11 по причине высоких системных требований, необходимости покупать новый ПК или прочих соображений.

Теги: windows 7, windows 10, windows 11, microsoft, статистика, аналитика
