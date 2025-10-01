Сегодня 01 октября 2025
Apple приступила к разработке гарнитуры Vision Pro 2, подтвердила свежая утечка

Слухи о планах Apple выпустить новую версию гарнитуры дополненной реальности Vision Pro курсировали уже несколько месяцев, и теперь новая заявка в FCC (Федеральную комиссию по связи США), похоже, подтверждает начавшуюся работу компании над новым устройством. В заявке, обнаруженной журналистами MacRumors, Apple приводит схему «устройства для крепления на голове», очень похожего на гарнитуру Vision Pro.

Источник изображения: FCC / Apple

Источник изображения: FCC / Apple

Подробностей в заявке представлено немного, в ней будущая гарнитура фигурирует под кодом A3416. Из заявки следует, что будущее устройство будет поддерживать Wi-Fi 6, как и оригинальная Apple Vision Pro. По слухам, новая гарнитура может быть представлена уже в этом году. По данным инсайдеров, она будет оснащена обновлённым креплением для предотвращения болей в голове и шее, также утечка указывает на возможность использования более мощного процессора M5.

Помимо новой версии Vision Pro с M5, Apple, как сообщается, работает над более лёгкой и недорогой моделью Vision Air, выход которой запланирован на 2027 год. Также ходят слухи, что компания проектирует умные очки, похожие на Ray-Ban Meta, с голосовым управлением и распознаванием жестов, но срок возможной реализации этого проекта не называется.

Теги: гарнитура, дополненная реальность, apple vision pro, apple vision air, разработка
