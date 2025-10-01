«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж

Насчитывающая всего двух сотрудников итальянская студия Panik Arcade отчиталась о новых успехах своего роглайт-хоррора об ужасах долговой ямы CloverPit и анонсировала выход первого пострелизного патча для игры.

Напомним, CloverPit должна была выйти 3 сентября, однако из-за метроидвании Hollow Knight: Silksong (дебютировала 4 сентября) релиз перенесли на 26-е число. И не зря: за первые сутки продажи превысили 100 тыс. копий.

Как стало известно, за следующие три дня игру купили ещё 200 тыс. пользователей Steam. Таким образом, по итогам первых четырёх дней после выпуска продажи CloverPit составили уже 300 тыс. экземпляров.

«После пятничного релиза CloverPit завирусилась, и всё благодаря вашей поддержке — 300 000 проданных копий за четыре дня. Мы лишь два скромных разработчика из Италии… Мамма Мия, мечты сбываются!» — воскликнули в Panik Arcade.

На проект обратили внимание крупные стримеры, в связи с чем какое-то время за CloverPit на Twitch наблюдало больше людей, чем за Fortnite. Авторы поблагодарили игроков: «Любим вас больше, чем банкомат — деньги».

Что касается патча, то обновление 1.1 включает ряд исправлений и востребованных улучшений вроде ускорения анимаций слот-машины при достижении «безумных комбо». Полный список изменений доступен в Steam.

CloverPit вышла эксклюзивно в Steam (346 рублей до 10 октября) и заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 91 %). Разработчики также намекают на мобильный порт — пока под видом игры на iOS и Android распространяются подделки.