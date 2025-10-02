Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Qualcomm заявила об окончательной победе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm заявила об окончательной победе над Arm в лицензионном споре по делу Nuvia

Вчера американская компания Qualcomm Incorporated сообщила, что Окружной суд Делавэра в США встал на её сторону в споре с британским холдингом Arm относительно лицензирования интеллектуальной собственности, доставшейся Qualcomm после покупки стартапа Nuvia в 2021 году. Окончательный вердикт суда гласит, что ни Qualcomm, ни Nuvia условий лицензионного соглашения с Arm не нарушали.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Напомним, что в декабре прошлого года судом присяжных решение в пользу Qualcomm было принято только по двум из трёх доводов, и Arm выразила готовность отстаивать свои интересы в судах прочих инстанций. Формально, под вопросом оставалась законность действий компании Nuvia, но Окружной суд штата Делавэр на этой неделе подтвердил отсутствие нарушений лицензионного соглашения с Arm со стороны не только Nuvia, но и самой Qualcomm. Для последней разработки Nuvia крайне важны, поскольку они позволяют ей создавать процессоры не только для ПК, но и для серверных систем. Qualcomm и Nuvia продолжают оставаться лицензиатами Arm, хотя последняя и считает, что они нарушили существующий порядок лицензирования её технологий по итогам сделки по поглощению Nuvia в 2021 году.

Суд на этой неделе не только подтвердил правоту Qualcomm, но и отверг ходатайство Arm о назначении нового заседания для пересмотра дела. По мнению представителей Qualcomm, компания теперь вместе со своей дочерней структурой Nuvia имеет право заявить о полной победе над Arm. При этом Qualcomm не отказывается от отдельных исковых требований к Arm, в которых обвиняет ту в нарушении контракта и вмешательство во взаимоотношения с клиентами. Qualcomm считает, что Arm своими действиями пытается поставить собственные продукты на ступень выше разработок своих клиентов. Заседание суда по этому иску намечено на март 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Arm запустит новый виток конфликта с Qualcomm, оспорив решение суда по делу Nuvia
Qualcomm обвинила Arm в нарушении лицензионного соглашения и тайном намерении стать производителем чипов
Qualcomm обвинила Arm в недобросовестной конкуренции и снова подала судебный иск
Apple поставила разработку облегчённой AR-гарнитуры Vision Pro на паузу ради создания умных очков
OpenAI объединится с Samsung и SK hynix, чтобы удовлетворить потребность в памяти для ИИ-мегапроекта Stargate
Представлен доступный смартфон Realme 15x — экран 144 Гц, защита IP69 и батарея на 7000 мА·ч за $200
Теги: qualcomm, nuvia, arm, судебное разбирательство, судебный иск
qualcomm, nuvia, arm, судебное разбирательство, судебный иск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц
Вторая глава, повышение максимального уровня, отключаемый интерфейс и многое другое: для Titan Quest 2 вышло первое крупное обновление
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
iFixit разобрали совершенно неремонтопригодные AirPods Pro 3 и показали «пенные» амбушюры
«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda
Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто 4 ч.
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы 8 ч.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 9 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 10 ч.
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее 12 ч.
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах 12 ч.
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж 12 ч.
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома 13 ч.
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios 14 ч.
Microsoft вывела Xbox Cloud Gaming из беты, подтянула графику до 1440p и повысила битрейт 14 ч.
Акции Intel взлетели в цене на 7 % на слухах о переговорах с AMD по поводу выпуска её чипов 25 мин.
Qualcomm заявила об окончательной победе над Arm в лицензионном споре по делу Nuvia 54 мин.
Apple поставила разработку облегчённой AR-гарнитуры Vision Pro на паузу ради создания умных очков 3 ч.
Моддер из Австралии превратила Lego Game Boy в работающую консоль 4 ч.
Новая статья: Обзор блока питания Chieftec Vega M PPG-850-C 7 ч.
Новая статья: Долой SRAM, даёшь MRAM!.. Или нет? 8 ч.
В октябре Apple представит более пяти новинок, но это не точно 10 ч.
Apple приступила к разработке гарнитуры Vision Pro 2, подтвердила свежая утечка 13 ч.
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены 13 ч.
OpenAI построит ИИ ЦОД Stargate в Южной Корее, а Samsung поможет ей создать плавучие дата-центры 14 ч.