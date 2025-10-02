Qualcomm заявила об окончательной победе над Arm в лицензионном споре по делу Nuvia

Вчера американская компания Qualcomm Incorporated сообщила, что Окружной суд Делавэра в США встал на её сторону в споре с британским холдингом Arm относительно лицензирования интеллектуальной собственности, доставшейся Qualcomm после покупки стартапа Nuvia в 2021 году. Окончательный вердикт суда гласит, что ни Qualcomm, ни Nuvia условий лицензионного соглашения с Arm не нарушали.

Напомним, что в декабре прошлого года судом присяжных решение в пользу Qualcomm было принято только по двум из трёх доводов, и Arm выразила готовность отстаивать свои интересы в судах прочих инстанций. Формально, под вопросом оставалась законность действий компании Nuvia, но Окружной суд штата Делавэр на этой неделе подтвердил отсутствие нарушений лицензионного соглашения с Arm со стороны не только Nuvia, но и самой Qualcomm. Для последней разработки Nuvia крайне важны, поскольку они позволяют ей создавать процессоры не только для ПК, но и для серверных систем. Qualcomm и Nuvia продолжают оставаться лицензиатами Arm, хотя последняя и считает, что они нарушили существующий порядок лицензирования её технологий по итогам сделки по поглощению Nuvia в 2021 году.

Суд на этой неделе не только подтвердил правоту Qualcomm, но и отверг ходатайство Arm о назначении нового заседания для пересмотра дела. По мнению представителей Qualcomm, компания теперь вместе со своей дочерней структурой Nuvia имеет право заявить о полной победе над Arm. При этом Qualcomm не отказывается от отдельных исковых требований к Arm, в которых обвиняет ту в нарушении контракта и вмешательство во взаимоотношения с клиентами. Qualcomm считает, что Arm своими действиями пытается поставить собственные продукты на ступень выше разработок своих клиентов. Заседание суда по этому иску намечено на март 2026 года.