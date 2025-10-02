Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию

Издательство Konami и разработчики из тайваньской студии NeoBards Entertainment сообщили о выходе патча 1.02 для психологического хоррора Silent Hill f. Обновление не только не добавляет ничего в игру, но даже забирает у пользователей контент.

Речь идёт о бонусах предзаказа (амулет, набор предметов, костюм «Белая матроска») и расширенного издания (артбук, саундтрек, костюм «Розовый кролик»), которые по ошибке достались покупателям стандартной версии игры в Steam после релиза.

На следующий день после выхода Silent Hill f в Konami пообещали отозвать «временный доступ» к упомянутому контенту у тех, чьё издание его не предполагает, и патч 1.02 именно для этой задачи и предназначен.

С запуском Silent Hill f после установки 1.02 перечисленные облики, омамори и наборы предметов пропадут из инвентаря и меню бонусов. Игра автоматически снимет с персонажа экипированные костюмы и амулеты.

Пользователи в комментариях раскритиковали приоритеты Konami: в игре до сих пор наблюдаются проблемы с оптимизацией и производительностью, а издателя больше заботит, что части покупателей случайно достался бесплатный контент.

В частности, ПК-версия Silent Hill f страдает от проседаний кадровой частоты даже на мощном железе, заиканий из-за особенностей работы компиляции шейдеров, вылетов, критических багов и прочих неурядиц.

Silent Hill f вышла 25 сентября на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а уже на следующий день достигла 1 млн проданных копий. В Steam проект заслужил «в основном положительные» отзывы (рейтинг 79 %).