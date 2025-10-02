Сегодня 02 октября 2025
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5

Хотя AMD пока хранит молчание о возможности поддержки будущих процессоров на архитектуре Zen 6 платформой AM5, намёки на долгосрочную поддержку, потенциально сопоставимую с поддержкой платформы AM4, явно указывают на то, что настольные процессоры следующего поколения будут работать с теми же сокетами и чипсетами.

Источник изображения: VideoCardz

Представитель MSI в официальном канале компании в Discord отвечая на вопросы о новых материнских платах производителя подтвердил, что одна из недавно представленных новинок, к сожалению, задерживается, что побудило сообщество задаться вопросом, будет ли плата поддерживать будущие процессоры Zen 6.

Источник изображения: MSI Discord

К удивлению всех, представитель компании подтвердил, что плата будет «готова к будущим процессорам». Обсуждение касалось материнских плат X870E Tomahawk MAX PZ и X870I TI EVO.

MSI X870E Tomahawk MAX PZ. Источник изображения: Wccftech

MSI MPG X870I TI EVO. Источник изображения: Wccftech

Платформа AM4 поддерживает четыре поколения процессоров и микроархитектур — от Zen до Zen 3. Платформа AM5 рассчитана на поддержку как минимум трёх архитектур: Zen 4, Zen 5 и Zen 6, а также четырёх серий процессоров, включая APU Ryzen 8000.

Пока неясно, продолжит ли AMD использовать текущую схему наименований для своих потребительских настольных процессоров Ryzen и будет ли новая серия чипов условно называться Ryzen 10000.

