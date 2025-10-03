За месяц акции Intel выросли в цене на 50 %, доля правительства США стоит $16 млрд

В августе власти США объявили о заключении редкой по меркам отрасли сделки, по итогам которой почти 10 % акций Intel перешли под их контроль. Позже о вложении средств в капитал Intel объявили SoftBank ($2 млрд) и Nvidia ($5 млрд). В целом, по итогам прошлого месяца курс акций Intel вырос на 50 %, и теперь доля властей США оценивается в $16 млрд.

Вчера акции Intel выросли в цене ещё на 3 %, подогреваемые слухами о намерениях AMD стать заказчиком чипов у контрактного подразделения первой из компаний. В августе властям США досталось 433,3 млн акций Intel по цене $20,47 за штуку, а вчера их курс перевалил за $37, что увеличило стоимость правительственной доли в капитале компании с $8,9 до $16 млрд. Данное событие даже удостоилось публикации в X пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт (Caroline Leavitt).

Intel успела получить от властей США $2,2 млрд по так называемому «Закону о чипах», эти средства будут зачтены в сделку по покупке акций. Оставшиеся $5,7 млрд только предстоит перечислить. Кроме того, отдельная программа субсидирования позволит Intel получить $3,2 млрд на финансирование производства чипов оборонного назначения. С одной стороны, для властей США сделка по покупке акций в августе на фоне нынешнего роста курса была выгодна, тогда как Intel в некотором роде «продешевила», хотя она в данном случае имеет дело не с тем покупателем, с которым можно долго торговаться.