Власти Тайваня поддержат компании, строящие предприятия в США

На этой неделе проходили внешнеторговые переговоры между Тайванем и США, представители властей острова уже заявляли, что не поддерживают инициативу американских коллег о переносе до половины объёмов выпуска чипов на территорию страны. Тем не менее, они готовы содействовать тайваньским компаниям, инвестирующим в экономику США.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Как отмечается в публикации Bloomberg, власти Тайваня готовы расширить поручительство по кредитам, предоставляемым компаниям, которые расширяют производство на территории США. В свою очередь, с американской стороны тайваньские власти ожидают встречных шагов, которые выразятся в предоставлении тайваньским компаниям земельных участков в США, выдаче виз для сотрудников и улучшении регуляторных условий в целом.

По мнению властей Тайваня, внешнеторговое соглашение острова с США будет иметь иную конфигурацию по сравнению с теми, что было достигнуты с Южной Кореей, ЕС и Японией. Руководство компании TSMC в переговорах с американскими властями задействовано не было. Никакого давления на тайваньские компании с точки зрения стимулирования инвестиций в США власти острова оказывать не будут, все решения в этой сфере будут приниматься самими компаниями.

В июле президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обложил тайваньские товары импортными пошлинами в размере 20 %, ставка оказалась выше назначенной для Японии или Южной Кореи, но при этом продукция полупроводникового сектора, которая формирует до 70 % американского импорта с Тайваня, пока от повышенных пошлин была освобождена. Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) на этой неделе заявил, что власти страны хотели бы перенести на свою территорию до половины выпуска тайваньских чипов. Власти острова ответили, что такую идею поддерживать не готовы, и она не обсуждалась в ходе внешнеторговых переговоров, которые начались в конце прошлой недели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tsmc, тайвань, тайваньские производители, сша, производство микросхем
