2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза

Разработчики из польской студии Techland рассказали о суммарных достижениях игроков в брутальном зомби-боевике с открытым миром Dying Light: The Beast по итогам без малого двух недель после релиза.

За первые 12 дней пользователи Dying Light: The Beast провели в игре 25 625 042 часа (около 2923 лет) и уничтожили 2 289 451 369 зомби. В лидерах: США (763 млн), Китай (412 млн), Германия (274 млн) и Великобритания (252 млн).

Более 302,3 млн зомби были расчленены, ещё 334,7 млн оказались задавлены автомобилем. Геймеры также убили 3,6 млн заражённых выстрелом в голову из револьвера и расправились более чем с 1,2 млн прыгунов.

На пути к этим показателям игроки Dying Light: The Beast пробежали 152 185 635 км (расстояние от Земли до Луны, умноженное на 158), проехали на машине 19,6 млн километров, пережили 189 117 800 ночных часов и погибли 168 933 раза.

О чём ещё говорит статистика игроков Dying Light: The Beast за первые 12 дней:

пользователи бросили 23,6 млн коктейлей Молотова, сделали 59,5 млн хедшотов, провели 176,7 млн ударов в падении и 112,8 млн добиваний;

3,1 млн транспортных средств взорвалось в результате небрежного использования;

266,5 тыс. зомби отправили на тот свет с помощью огнемёта;

самым популярным оружием оказался укреплённый лагерный топор;

пользователи сломали 77,1 млн и починили 26,5 млн единиц оружия.

«Каждый прыжок, удар, крик питает жажду мести Кайла. Вырубая бесчисленных врагов и преодолевая огромные расстояния с помощью паркура, вы раздвинули границы и оставили свой след в Кастор-Вудс», — заверили в Techland.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила 74−79 % на Metacritic и 88 % на площадке Valve (более 32 тыс. «очень положительных» обзоров).