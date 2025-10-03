Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation 2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза

Разработчики из польской студии Techland рассказали о суммарных достижениях игроков в брутальном зомби-боевике с открытым миром Dying Light: The Beast по итогам без малого двух недель после релиза.

Источник изображения: Steam (fyawdy <3)

Источник изображения: Steam (fyawdy <3)

За первые 12 дней пользователи Dying Light: The Beast провели в игре 25 625 042 часа (около 2923 лет) и уничтожили 2 289 451 369 зомби. В лидерах: США (763 млн), Китай (412 млн), Германия (274 млн) и Великобритания (252 млн).

Более 302,3 млн зомби были расчленены, ещё 334,7 млн оказались задавлены автомобилем. Геймеры также убили 3,6 млн заражённых выстрелом в голову из револьвера и расправились более чем с 1,2 млн прыгунов.

Источник изображения: Steam (zos1m)

Источник изображения: Steam (zos1m)

На пути к этим показателям игроки Dying Light: The Beast пробежали 152 185 635 км (расстояние от Земли до Луны, умноженное на 158), проехали на машине 19,6 млн километров, пережили 189 117 800 ночных часов и погибли 168 933 раза.

О чём ещё говорит статистика игроков Dying Light: The Beast за первые 12 дней:

  • пользователи бросили 23,6 млн коктейлей Молотова, сделали 59,5 млн хедшотов, провели 176,7 млн ударов в падении и 112,8 млн добиваний;
  • 3,1 млн транспортных средств взорвалось в результате небрежного использования;
  • 266,5 тыс. зомби отправили на тот свет с помощью огнемёта;
  • самым популярным оружием оказался укреплённый лагерный топор;
  • пользователи сломали 77,1 млн и починили 26,5 млн единиц оружия.
Источник изображения: Techland

Источник изображения: Techland

«Каждый прыжок, удар, крик питает жажду мести Кайла. Вырубая бесчисленных врагов и преодолевая огромные расстояния с помощью паркура, вы раздвинули границы и оставили свой след в Кастор-Вудс», — заверили в Techland.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила 74−79 % на Metacritic и 88 % на площадке Valve (более 32 тыс. «очень положительных» обзоров).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast
В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли
Теги: dying light: the beast, techland, экшен, хоррор
dying light: the beast, techland, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет
Приложение Sora стало хитом скачиваний в App Store, несмотря на ограниченный доступ
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam 4 мин.
Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже 34 мин.
ВМС США с головой погрузились в облако Microsoft Azure и никак не могут выбраться 43 мин.
2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза 50 мин.
В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 3 ч.
Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках 4 ч.
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли 5 ч.
OpenAI: Маск прикрывает провалы xAI громкими исками к бывшим сотрудникам 5 ч.
В Threads появились «Сообщества» для общения по интересам 9 ч.
ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен бесплатно для всех — прежде требовалась подписка за $200 в месяц 13 ч.
У планеты-изгоя проснулся аппетит уровня звезды: она внезапно стала поглощать 6 млрд тонн вещества в секунду 11 мин.
Western Digital похвалилась, что уже может выпускать 44-Тбайт HDD с HAMR тысячами, но пока не будет 26 мин.
CPU двойного назначения: SiPearl анонсировала 80-ядерный Arm-процессор Athena1 2 ч.
Fujitsu внедрит технологии Nvidia в суперкомпьютеры на собственных процессорах 2 ч.
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров 2 ч.
Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро 3 ч.
В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей 4 ч.
ИИ-ажиотаж не спадает: за день капитализация мировых чипмейкеров взлетела на $200 млрд 4 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova 14 Pro: покажет все как есть 4 ч.
Giga Computing представила серверы с Arm-чипами AmpereOne M для ИИ-инференса 4 ч.