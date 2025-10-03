Fujitsu внедрит технологии Nvidia в суперкомпьютеры на собственных процессорах

Некоторое время назад Nvidia представила инициативу NVLink Fusion, которая позволит сторонним разработчикам полупроводниковых компонентов добиваться более эффективной интеграции чипов Nvidia в свои системы. Очередным партнёром по внедрению NVLink в этом смысле для Nvidia станет японская компания Fujitsu.

Строго говоря, содержательный пресс-релиз на страницах сайта Fujitsu перечисляет многие сферы сотрудничества с Nvidia, включая и область квантовых вычислений, но решение о соединении процессоров Monaka компании Fujitsu и GPU компании Nvidia при помощи NVLink Fusion стоит особняком. Первые плоды сотрудничества двух компаний появятся к 2030 году. Для совместных заявлений на эту тему основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) даже отправился в японскую столицу, где разделил сцену с главой Fujitsu Такахито Токитой (Takahito Tokita).

Финансовые условия сотрудничества Nvidia и Fujitsu остались за рамками заявлений. По словам главы первой из компаний, Fujitsu буквально создаст аппаратное решение, позволяющие «объединить» свои центральные процессоры с технологиями Nvidia. К 2030 году Fujitsu при поддержке партнёров, в число которых вошла и Nvidia, намеревается построить суперкомпьютер Fugaku NEXT, производительность которого превысит предшественника в пять или десять раз.

Как признался Хуанг, создание Fugaku NEXT будет только первым шагом на пути реализации множества совместных инициатив Fujitsu и Nvidia. Интеграция с технологиями Nvidia позволит Fujitsu увеличить рыночный охват для своих решений. Японская компания также продвигает идею «ИИ-суверенитета» нации и готова прилагать к её реализации максимум усилий со своей стороны. Кроме того, у Fujitsu за счёт интеграции с частью экосистемы Nvidia откроются перспективы на европейском рынке ИИ. По словам главы компании, её японскую штаб-квартиру регулярно посещают делегации из Европы, интерес к решениям Fujitsu на этом рынке очень высок.

Fujitsu и Nvidia при участии разнообразных партнёров также собираются разрабатывать большие языковые модели для робототехники, промышленной автоматизации, торговли, автономного транспорта и здравоохранения.