Китайская CXMT освоила 18-нм DRAM с помощью украденных у Samsung секретов, утверждает следствие

В Южной Корее обосновались два крупнейших производителя микросхем памяти — Samsung Electronics и SK hynix, поэтому нет ничего удивительного в стремлении местных властей тщательно оберегать их технологические секреты. Недавно обвинения были выдвинуты трём задержанным, которых следствие подозревает в промышленном шпионаже в пользу CXMT.

Напомним, китайская CXMT является крупнейшим в Поднебесной производителем памяти типа DRAM, и недавно она освоила 18-нм технологию выпуска соответствующих микросхем. Она не является передовой по меркам мировой отрасли, но для Китая с его внешними ограничениями в технологической сфере это заметный и желанный прогресс. Южнокорейские органы правосудия считают, что трое задержанных ими граждан действовали в интересах CXMT, пытаясь похитить данные, составляющие коммерческую тайну Samsung Electronics.

Среди задержанных в Южной Корее по этому делу оказались бывший сотрудник Samsung Electronics по фамилии Ян, занимавший руководящую должность, а также двое его предполагаемых сообщников из числа бывших исследователей по фамилии Син и Квон. Они обвиняются в передаче китайской CXMT коммерческих секретов Samsung, которые помогли первой из компаний освоить выпуск микросхем DRAM по 18-нм технологии. Более того, ситуация усугубляется переходом обвиняемых на работу из Samsung в CXMT с последующим активным сотрудничеством.

Это уже не первый случай выявления подобных утечек. Ранее южнокорейскими правоохранителями были задержаны бывший глава одного из департаментов Samsung Ким и бывший исследователь Чон, которые участвовали на более ранней стадии освоения CXMT технологий 10-нм класса. Следствие считает, что все они действовали сообща, передавая CXMT необходимые для освоения 18-нм технологии данные, составляющие коммерческую тайну Samsung. Они также занимались реверсивным инжинирингом продукции Samsung в лабораториях CXMT, чтобы адаптировать разработки первой из компаний к применению в условиях китайского производителя. Задержанные, по данным следствия, за свою работу получали в пять раз более высокую зарплату в CXMT на протяжении нескольких лет, чем могли бы рассчитывать в Samsung.

Следствием подозревается ещё один сотрудник Samsung Electronics, который передавал перешедшим на работу в CXMT бывшим коллегам нужную информацию. Он объявлен в международный розыск. Потенциальный ущерб от утечек Samsung оценивает в $3,6 млрд упущенной выручки по итогам прошлого года. В будущем он увеличится в несколько раз.