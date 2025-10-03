Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце

Компания Samsung может представить свой первый шлем смешанной реальности (XR) под управлением Android XR уже в ближайшие две недели. Согласно сообщению 9to5Google со ссылкой на южнокорейское издание ChosunBiz, устройство, известное под кодовым названием Project Moohan, может выйти 22 октября.

Вес и подробные характеристики XR-гарнитуры пока не раскрываются. Однако Ро Тхэ Мун (Roh Tae-Moon), исполняющий обязанности главы подразделения Device eXperience (DX) компании Samsung Electronics, подчеркнул, что среди сильных сторон Project Moohan являются «вес и удобство ношения, а голосовое управление обеспечивает улучшенный пользовательский опыт».

Также сообщается, что анонс может состояться на неделю раньше, а предзаказы на устройство откроются 15 октября. Что касается цены, то ожидается, что шлем Samsung будет дешевле Apple Vision Pro — как минимум $1800, при этом без больших целей по количеству отгружаемых единиц.

Для сравнения: гарнитура Vision Pro, выпущенная в прошлом году, стоила $3500 (около 288 тысяч рублей), весила около 600 граммов и смогла занять лишь 2 % глобального рынка виртуальной реальности в четвёртом квартале прошлого года, так и не сумев завоевать признание рынка.