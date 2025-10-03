Сегодня 03 октября 2025
Новости Software
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс

Вышедший на днях из бета-тестирования игровой облачный сервис Xbox Cloud Gaming от компании Microsoft пока доступен только подписчикам сервиса Game Pass, но скоро это может измениться.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Как сообщает старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) со ссылкой на близкие к Microsoft источники, платформодержатель готовится к анонсу тарифа Xbox Cloud Gaming, для доступа к которому не нужна подписка Game Pass.

Эта бесплатная версия Xbox Cloud Gaming сейчас проходит внутреннее тестирование, в рамках которого пользователи могут стримить игры из бесплатного каталога Free Play Days и сборника Retro Classics.

Впрочем, без нюансов дело не обошлось. Во-первых, перед началом стриминга нужно просмотреть принудительную рекламу (около двух минут в ходе испытаний). Во-вторых, тариф будет идти с ограничениями по времени.

В настоящее время Microsoft тестирует часовое ограничение для сессий (с пятью бесплатными часами в месяц). Уоррен допускает, что к официальному анонсу эти лимиты могут поменяться.

Версия Xbox Cloud Gaming с рекламой и временными ограничениями будет доступна на ПК, консолях Xbox, портативных устройствах и в браузере. Скоро якобы пройдёт публичное тестирование, а запуск ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее Microsoft расширила доступ Xbox Cloud Gaming с Game Pass Ultimate ещё на два плана — Game Pass Premium (ранее Standard) и Essential (Core) — и повысила разрешение стриминга до 1440p (только Ultimate).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xbox cloud gaming, game pass, microsoft
