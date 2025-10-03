Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс

Вышедший на днях из бета-тестирования игровой облачный сервис Xbox Cloud Gaming от компании Microsoft пока доступен только подписчикам сервиса Game Pass, но скоро это может измениться.

Как сообщает старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) со ссылкой на близкие к Microsoft источники, платформодержатель готовится к анонсу тарифа Xbox Cloud Gaming, для доступа к которому не нужна подписка Game Pass.

Эта бесплатная версия Xbox Cloud Gaming сейчас проходит внутреннее тестирование, в рамках которого пользователи могут стримить игры из бесплатного каталога Free Play Days и сборника Retro Classics.

Впрочем, без нюансов дело не обошлось. Во-первых, перед началом стриминга нужно просмотреть принудительную рекламу (около двух минут в ходе испытаний). Во-вторых, тариф будет идти с ограничениями по времени.

В настоящее время Microsoft тестирует часовое ограничение для сессий (с пятью бесплатными часами в месяц). Уоррен допускает, что к официальному анонсу эти лимиты могут поменяться.

Версия Xbox Cloud Gaming с рекламой и временными ограничениями будет доступна на ПК, консолях Xbox, портативных устройствах и в браузере. Скоро якобы пройдёт публичное тестирование, а запуск ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее Microsoft расширила доступ Xbox Cloud Gaming с Game Pass Ultimate ещё на два плана — Game Pass Premium (ранее Standard) и Essential (Core) — и повысила разрешение стриминга до 1440p (только Ultimate).