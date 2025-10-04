Сегодня 04 октября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX Falcon 9 совершила 125-й полёт в ...
SpaceX Falcon 9 совершила 125-й полёт в этом году — весь остальной мир выполнил меньше пусков

В пятницу, 3 октября, американская аэрокосмическая компания SpaceX в 125-й раз запустила в космос ракету Falcon 9, доставившую на низкую околоземную орбиту (НОО) очередную партию телекоммуникационных аппаратов для космической группировки спутникового интернет-сервиса Starlink.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Запуск Falcon 9 с 28 спутниками Starlink на борту был выполнен в 10:06 по восточному времени США (17:06 мск) со стартового комплекса базы Космических сил США Ванденберг на центральном побережье Калифорнии. Примерно через час после старта вторая ступень вывела космические аппараты на низкую околоземную орбиту. В свою очередь, первая ступень Falcon 9 чуть более чем через восемь минут после запуска совершила посадку на беспилотной морской платформе SpaceX Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это был второй полёт данной ракеты Falcon 9. При первом запуске она также использовалась для вывода на орбиту спутников Starlink.

Как сообщает ресурс Space.com, более 70 % запусков ракет Falcon 9 в 2025 году были выполнены в рамках расширения спутниковой группировки Starlink. По данным Европейского космического агентства (ESA), в настоящее время на орбите находится около 12 500 действующих спутников, из которых более 8500 — аппараты Starlink.

Заметим также, что SpaceX запустила в этом году ракеты в космос большее количество раз, чем все страны мира вместе взятые — всего в начала года было выполнено 223 успешных старта в Земли. После США на втором месте по числу запусков находится Китай с 58 успешными стартами, а Россия расположилась на третьем месте с 13 пусками.

Источник:

Теги: spacex, starlink, космос, спутник
spacex, starlink, космос, спутник
Орбита станет вдвое безопаснее, если убрать всего 50 объектов — две трети из них запустили СССР и Россия 16 мин.
