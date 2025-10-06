Meta✴ стала активно внедрять искусственный интеллект в повседневную работу своих сотрудников, и делает это не просто через указания сверху, а с помощью игровых механик. С начала 2025 года в компании запустили панель мониторинга, которая показывают, насколько активно разные команды используют ИИ-инструменты. При этом подход варьируется: в одних подразделениях сотрудников мягко поощряют экспериментировать, в других необходимо достигать поставленных задач.

Как сообщает Business Insider, сотрудники используют внутреннего ИИ-ассистента под названием Metamate для самых разных задач, например, он помогает в написании и оптимизации кода, генерации идей, оформления документов и других корпоративных задач. А чтобы мотивировать работников быстрее осваивать технологии, Meta✴ запустила программу Level Up, смысл которой заключается в том, что за достижение определённых этапов в использовании искусственного интеллекта сотрудники получают виртуальные медали.

Особенно амбициозные планы у команды Reality Labs, отвечающей за VR-устройства и аппаратные разработки, и стремящейся достичь показателя использования ИИ более 75-% сотрудниками. Отмечается, что за последние месяцы показатель вырос с 30 % в июне до 70 % в октябре и цель практически уже близка.

Генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) не раз подчёркивал, что внутреннее применение ИИ — один из ключевых приоритетов компании. Ещё в январе он заявил в подкасте Джо Рогана (Joe Rogan), что к концу 2025 года ИИ сможет работать на уровне инженера средней квалификации. При этом в апреле, на отчётной конференции, он сказал, что уже к середине–концу 2026 года ИИ-агенты, по его ожиданиям, будут выполнять значительную часть исследований и разработок.

В Meta✴ отметили, что целенаправленно делают ИИ частью ежедневного рабочего процесса, и такой подход в целом отражает общую тенденцию в индустрии. Например, Google отслеживает, сколько дополнительных часов продуктивности даёт ИИ инженерам, Microsoft увязывает его использование с производительностью, а другие корпорации активно закупают специализированное ПО для контроля внедрения ИИ. По словам поставщиков таких систем, за последние два года спрос на них резко вырос, так как работодатели хотят не просто использовать технологию, а убедиться, что она действительно приносит пользу, экономя время, снижая издержки и повышая производительность труда.