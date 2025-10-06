Сегодня 06 октября 2025
Закулисное обновление в Steam разожгло слухи об апгрейде Red Dead Redemption 2 для «следующего поколения»

Ковбойский боевик с открытым миром Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games готовится к очередной годовщине, и фанаты углядели намёк на то, что разработчики не оставят игроков без подарка.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как подметили в социальных сетях, на днях Rockstar впервые с релиза обновила краткое описание Red Dead Redemption 2 в Steam. Из него пропало упоминание наград игры и Red Dead Online — остались лишь детали сюжета.

«Артур Морган и другие подручные Датча ван дер Линде вынуждены пуститься в бега. Их преследуют федеральные агенты и охотники за головами. Чтобы выжить, банде придётся участвовать в кражах, грабежах и перестрелках в самом сердце Америки», — гласит обновлённое описание.

Сравнение двух описаний (источник изображения: PCGamesN)

Сравнение двух описаний (источник изображения: PCGamesN)

Само по себе редактирование описания не является указанием на будущие изменения, однако в контексте предстоящей годовщины и окружённого слухами обновления «следующего поколения» для RDR 2 событие приобрело дополнительный вес.

Ранее сообщалось, что Rockstar якобы готовит Red Dead Redemption 2 к выходу на Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X и S. На ПК поклонники ожидают обновление «следующего поколения» в духе GTA V Enhanced.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Инсайдер Nate the Hate, прогнозировавший релиз порта в 2025 году, теперь не знает сроков выхода. В то же время информатор настаивает, что обновлённая версия Red Dead Redemption 2 всё-таки существует и к премьере готовится.

Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года на PS4 и Xbox One, а в конце 2019-го добралась до PC (5 ноября в Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, 5 декабря в Steam). С тех пор продажи игры превысили 77 млн копий.

red dead redemption 2, rockstar games, take-two interactive, экшен
