OCuLink оказался быстрее Thunderbolt 5 — тесты показали до 16 % прироста FPS в играх

Независимые тесты YouTube-канала Try Some Tech показали, что внешние видеокарты с интерфейсом OCuLink обеспечивают более высокую производительность по сравнению с теми, которые используют для подключения интерфейсы Thunderbolt 4 или Thunderbolt 5.

В лабораторных условиях интерфейс OCuLink обеспечивает пропускную способность около 6,6 Гбайт/с от хоста к устройству и 6,7 Гбайт/с от устройства к хосту. В свою очередь интерфейс Thunderbolt 5 выдаёт пропускную способность около 5,7 Гбайт/с от хоста к устройству и 5,8 Гбайт/с в обратном направлении. Эта разница сказывается на измеримых показателях производительности в реальных задачах, особенно при работе с хранилищами и при длительной передаче данных, где постоянная пропускная способность важнее пиковых значений.

Для тестов YouTube-канал Try Some Tech использовал настольную видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, сравнив её производительность в трёх вариантах подключения: через родной интерфейс PCIe x16 напрямую к материнской плате, а также через внешние док-станции с поддержкой интерфейсов OCuLink и Thunderbolt 5. В режимах внешнего подключения карта использовалась с ноутбуком на базе Intel Core Ultra 7 265K.

Карта проверялась в следующих играх: Clair Obscur: Expedition 33, Indiana Jones, The Talos Principle 2, Days Gone, God of War, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Spider-Man: Miles Morales и Spider-Man: Miles Morales с RT.

По сравнению с Thunderbolt 5 интерфейс OCuLink обеспечил до 16,28 % более высокую игровую производительность для GeForce RTX 5070 Ti. Через OCuLink карта оказалась на 7–8 % медленнее, чем при подключении напрямую к слоту PCIe x16 на материнской плате. В свою очередь подключение через Thunderbolt 5 привело к снижению производительности на 19–25 % по сравнению с родным подключением через PCIe x16, а в некоторых случаях разница составила целых 36 %. Ещё одним примером значительного падения производительности при подключении через Thunderbolt 5 является внешняя док-станция Aorus AI BOX с видеокартой GeForce RTX 5090, которая теряет до 27 % быстродействия по сравнению с обычной настольной RTX 5090, подключённой к слоту PCIe x16 на материнской плате.

Интерфейс OCuLink выигрывает за счёт более высокой пропускной способности и меньших задержек, но лишён поддержки горячей замены, ограничен только передачей данных и менее распространён в потребительских устройствах, поскольку предназначен для передачи данных внутри серверов или в условиях высокой плотности вычислений. Интерфейс Thunderbolt, в свою очередь, представляет собой более практичный выбор для большинства покупателей благодаря удобству подключения по технологии Plug-and-Play, поддержке зарядки и сквозного подключения дисплея.