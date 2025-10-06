Сегодня 06 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Во Франции запустили расследование возмо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Во Франции запустили расследование возможной прослушки пользователей Apple через Siri

Во Франции начали уголовное расследование деятельности Apple, которую обвинили в использовании подрядчиков для прослушивания голосовых записей взаимодействия пользователей с Siri, несмотря на обещание соблюдать конфиденциальность, пишет агентство Bloomberg. Расследование началось после заявления правозащитной организации Ligue des droits de l’Homme.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Жалоба правозащитной организации основана на показаниях Томаса ле Боньека (Thomas le Bonniec), бывшего субподрядчика Apple в Ирландии, который публично заявлял о проведении анализа конфиденциальных записей пользователей, в том числе онкологических больных.

О том, что сторонние подрядчики Apple прослушивали аудиозаписи взаимодействия с Siri для анализа с целью повышения качества сервиса, сообщил в 2019 году ресурс The Guardian. Источником ресурса был подрядчик, который занимался «оценкой» Siri. Информатор тогда сообщил, что «подрядчики Apple регулярно прослушивают конфиденциальную медицинскую информацию» в рамках своей работы «по контролю качества» голосового помощника Siri.

В ответ Apple приостановила программу, предоставив клиентам возможность отказаться от использования этой опции. Затем компания стала добавлять опцию только в случае явного согласия пользователя, а не его отказа. Тем не менее после этого был подан коллективный иск, и Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям.

В январе Apple заявила в блоге, что «не сохраняет аудиозаписи взаимодействия с Siri, если только пользователи явно не соглашаются на это, чтобы помочь улучшить Siri, и даже в этом случае записи используются исключительно для этой цели».

Казалось бы, инцидент исчерпан, и остаётся неясным, почему спустя столько лет после происшествия во Франции решили вернуться к былому нарушению Apple.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новым главой Apple после ухода Тима Кука может стать руководитель инженерного профиля
Apple прекратила называть Watch и Mac mini углеродно нейтральными изделиями из-за нового закона
Caviar представила спецверсии iPhone 17 Pro Victory Collection по цене от 629 000 рублей
OpenAI дала пользователям больше контроля над их ИИ-двойниками в Sora
Популярное направление: ИИ перетянул на себя больше половины средств венчурных инвесторов
В Meta✴ начали отслеживать активность использования ИИ сотрудниками — через игру
Теги: apple, siri, голосовой помощник, расследование, франция
apple, siri, голосовой помощник, расследование, франция
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
HMD готовит «первый гибридный телефон» — необычный гаджет показался на фото
Массовые увольнения в Intel ударили по открытому ПО — Debian и Ubuntu остались без обновлений важных пакетов
В Microsoft ответили на слухи о сворачивании разработки Xbox
Caterpillar стала неожиданным бенефециаром ИИ-бума
Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады
Во Франции запустили расследование возможной прослушки пользователей Apple через Siri 7 мин.
Рокерский экшен Devil Jam в духе Vampire Survivors отправится в адское турне по Steam уже совсем скоро — дата выхода и новый геймплейный трейлер 23 мин.
OpenAI дала пользователям больше контроля над их ИИ-двойниками в Sora 4 ч.
Поглощение Activision обернулось тем, чего боялась FTC — Microsoft режет кадры и поднимает цены 7 ч.
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam 9 ч.
Orion soft представил рынку собственный VDI 9 ч.
Закулисное обновление в Steam разожгло слухи об апгрейде Red Dead Redemption 2 для «следующего поколения» 10 ч.
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон 11 ч.
Популярное направление: ИИ перетянул на себя больше половины средств венчурных инвесторов 11 ч.
В Meta начали отслеживать активность использования ИИ сотрудниками — через игру 15 ч.
В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM 16 мин.
OCuLink оказался быстрее Thunderbolt 5 — тесты показали до 16 % прироста FPS в играх 19 мин.
Acer выпустила видеокарты Radeon RX 9000 Nitro L со умеренным заводским разгоном GPU и сниженным энергопотреблением 2 ч.
AMD поставит OpenAI ИИ-ускорители на 6 ГВт, а OpenAI получит долю в AMD 3 ч.
Gigabyte выпустила внешнюю RTX 5090 за $2999 — в играх она на 18–27 % медленнее настольной 3 ч.
AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт 4 ч.
Разработчик царь-ускорителей Cerebras Systems отозвал заявку на IPO 5 ч.
GIP близка к поглощению оператора ЦОД Aligned Data Centers за $40 млрд 5 ч.
HP представила компактный «ИИ-суперкомпьютер» ZGX Nano G1n AI Station на основе NVIDIA GB10 5 ч.
Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC 7 ч.