ChatGPT научился запускать Spotify, Canva и множество других приложений прямо в чате

На ежегодном мероприятии DevDay 2025 компания OpenAI представила новый способ создания и взаимодействия со сторонними приложениями внутри ChatGPT. С понедельника пользователи чат-бота смогут получить доступ к приложениям таких компаний, как Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow и Canva. OpenAI также запускает предварительную версию Apps SDK — инструментария для разработчиков, предназначенного для создания и поддержки приложений внутри ChatGPT.

«Мы хотим, чтобы ChatGPT стал отличным способом для людей добиваться прогресса, быть более продуктивными, более изобретательными, быстрее учиться и лучше делать всё, что они пытаются делать в своей жизни. [Приложения в ChatGPT] позволят создать новое поколение интерактивного, адаптивного и персонализированного программного обеспечения, с которым можно взаимодействовать», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Как пишет TechCrunch, новая система приложений в ChatGPT представляет собой очередную попытку OpenAI построить экосистему приложений вокруг своего флагманского продукта на основе искусственного интеллекта. В отличие от предыдущего решения — отдельного магазина приложений GPT Store, — новая система размещается непосредственно в ответах ChatGPT, что позволяет пользователям вызывать сторонние инструменты прямо в своих повседневных диалогах. Такой подход, по мнению OpenAI, позволит разработчикам эффективнее распространять создаваемые ими продукты, а также сделает ChatGPT более удобным для пользователей.

Вводя названия различных приложений в строку запроса ChatGPT, пользователи могут получать контент из разных сервисов. Например, можно сказать: «Figma, преврати этот набросок в рабочую диаграмму», чтобы открыть приложение Figma. Пользователи также могут вызвать приложение Coursera, спросив: «Coursera, можешь научить меня чему-нибудь о машинном обучении?»

В демоверсии риэлторского приложения Zillow пользователи через ChatGPT на естественном языке просили подсказать, какие квартиры в их районе находятся в определённом ценовом диапазоне. Затем ChatGPT отобразил интерактивную карту с вариантами, и пользователи могли задавать дополнительные вопросы, чтобы узнать больше о каждом из предложений.

ChatGPT также будет показывать пользователям, какие приложения могут быть полезны для решения той или иной задачи. Например, если кто-то запросит плейлист для вечеринки на выходные, ChatGPT может вызвать приложение Spotify. По словам OpenAI, в будущем в ChatGPT также появятся такие приложения, как DoorDash, Instacart, Uber и AllTrails.

OpenAI заявляет, что новая система приложений построена на основе протокола контекста модели (MCP), который позволяет разработчикам подключать свои источники данных к системам искусственного интеллекта. Приложения ChatGPT также могут запускать действия и отображать полностью интерактивный пользовательский интерфейс в ответах чат-бота. Некоторые приложения смогут отображать видео в ChatGPT — оно будет закреплено в верхней части веб-страницы и может изменяться в зависимости от запросов пользователя.

Если пользователи уже подписаны на тот или иной продукт, они смогут войти в свою учётную запись непосредственно через ChatGPT для доступа к дополнительным функциям. Альтман также отметил, что в будущем OpenAI будет поддерживать способы монетизации приложений внутри ChatGPT, в том числе с помощью недавно запущенной функции мгновенного заказа (Instant Checkout).

Что касается безопасности, OpenAI заявляет, что разработчики должны «собирать только минимально необходимые данные и предоставлять прозрачные разрешения». Однако пока неясно, будут ли создатели приложений для ChatGPT иметь доступ ко всей переписке пользователя с чат-ботом, к нескольким последним сообщениям или только к последнему запросу, вызвавшему запуск того или иного приложения.

Также остаётся вопрос, как ChatGPT будет выбирать сервисы среди конкурирующих компаний, таких как DoorDash и Instacart. Возможно, компании смогут платить за упоминание в ответах ChatGPT. OpenAI пока не даёт прямого ответа и заявляет, что намерена ставить в этом вопросе «пользовательский опыт превыше всего».