OpenAI сделала общедоступным Codex — ИИ-алгоритм с динамическим мышлением для агентского программирования

В прошлом месяце OpenAI представила обновлённого ИИ-агента GPT-5-Codex, способного динамически распределять время на выполнение задач. На тот момент он был доступен подписчикам ChatGPT Plus, Pro, Business, Education и Enterprise. Теперь же алгоритм получает ряд полезных нововведений и становится общедоступным.

Разработчики интегрировали Codex в сервис совместной работы Slack. Благодаря этому пользователи смогут делегировать задачи и задавать вопросы ИИ-агенту прямо в канале команды или ветке обсуждения, подобно тому, как происходит общение между коллегами. Вместе с этим Open AI выпустила Codex SDK, благодаря которому ИИ-агента можно будет встроить в продукты сторонней разработки.

Ещё одним нововведением стало появление дополнительных инструментов администрирования, которые обеспечат больше контроля над средами разработки. Администраторы смогут редактировать и удалять облачные среды Codex внутри своего рабочего пространства. Появится возможность применения настроек с повышенным уровнем безопасности по умолчанию для локального использования через терминал и расширение для IDE. Новые аналитические панели помогут администраторам отслеживать разные параметры в процессе взаимодействия пользователей с ИИ-агентом.

Теперь пользователи могут взаимодействовать с Codex практически в любом месте, где они занимаются написанием программного кода, будь то какой-то редактор или облако, и всё это связано в рамках одной учётной записи ChatGPT. По данным OpenAI, уровень ежедневного использования ИИ-агента вырос более чем в 10 раз с начала августа. Отмечается, что GPT-5-Codex вошла в число самых быстрорастущих ИИ-моделей компании. С её помощью было обработано свыше 40 трлн токенов за три недели с момента запуска. Codex используется разработчиками по всему миру, а в OpenAI он уже стал неотъемлемой частью процесса разработки.

Интеграция ИИ-агента в Slack и Codex SDK доступны разработчикам в рамках тарифных планов ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise, начиная с этой недели. Новые функции администрирования смогут опробовать подписчики Business, Edu и Enterprise. Более детальную информацию касательно разграничений доступа в зависимости от используемого тарифа можно получить на сайте OpenAI.