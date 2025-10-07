По итогам августа выручка от реализации чипов выросла почти на 22 % в годовом сравнении

Бум систем искусственного интеллекта оборачивается выгодой не только для отдельных компаний, но и для всего полупроводникового сегмента. По данным отраслевой ассоциации SIA, выручка от реализации чипов по итогам августа достигла $64,9 млрд, увеличившись год к году сразу на 21,7 %, а также поднявшись последовательно на 4,4 % по сравнению с июлем текущего года.

По словам представителей SIA, которая объединяет 99 % американских компаний отрасли и две трети компаний сектора за пределами США, локомотивами роста в географическом выражении остаются обе Америки и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а по сегментам рынка больше всего растут поставки логических компонентов и микросхем памяти.

В последовательном сравнении именно Азиатско-Тихоокеанский регион в сочетании со всем остальным миром продемонстрировал максимальный рост выручки от реализации полупроводниковой продукции, на 6,9 % до $18,31 млрд, но по величине выручки всё равно лидировали обе Америки с $20,78 млрд, хотя они по величине прироста оказались на втором месте с 4,3 %. Китай занял уверенное третье место с $17,63 млрд выручки и приростом на 3,3 % относительно июля. Европа довольствовалась выручкой в размере $4,44 млрд и приростом в размере 1 %, а вот Япония прибавила 2 %, хотя и заняла пятое место среди макрорегионов с $3,72 млрд выручки.

В годовом сравнении обе Америки тоже удостоились второго места по темпам роста (25,5 %), хотя по величине выручки ($20,78 млрд) они оказались на первом. Азиатско-Тихоокеанский регион увеличил выручку в годовом сравнении сразу на 43,1 % до $18,31 млрд, а вот Китай с 12,4 % роста оказался на всё том же третьем месте. Если Европа нарастила выручку год к году на 4,4 %, то Япония продемонстрировала снижение на 6,9 %.