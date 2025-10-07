Призывы к японским властям проявить солидарность в сфере экспортных ограничений звучали ещё со стороны прошлой администрации США, но до решительных мер дело дойдёт только на этой неделе, когда правительство Японии заметно расширит перечень продукции двойного назначения, экспорт которой будет подвергаться усиленному контролю.

В принципе, как отмечает Nikkei Asian Review, новые правила экспортного контроля в Японии вступят в силу в этот четверг, фактически охватив товарооборот в $30,6 млрд, который в 19 раз превысит прежние объёмы экспорта, подвергавшиеся усиленному контролю со стороны властей страны. По действующим правилам, согласование экспортных поставок определённых видов продукции требовалось от японских компаний только на 10 географических направлениях, к которым относились Афганистан, Северная Корея и Ирак. В этом отношении японская экспортная политика ориентировалась на ограничения, накладываемые ООН на поставки вооружений в определённые страны. К перечную контролируемой продукции относились продукция станкостроения, радары, интегральные микросхемы, беспилотники и комплектующие для них, а также навигационное оборудование и оборудование для тестирования тех же чипов. Новые правила экспорта такой продукции будут действовать для всех стран и регионов, за исключением существующих 27 стран, в отношении которых уже действуют достаточно строгие ограничения. В их число уже входят, например, США, Южная Корея и страны Европы — они относятся к «группе А» с точки зрения японского законодательства.

В новых условиях охват товарооборота, который будет контролироваться властями Японии, вырастет в 19 раз до $30,6 млрд в год и достигнет 4 % всего национального экспорта страны. Крупнейшей контролируемой категорией станут интегральные микросхемы, которые в значительных количествах отправляются из Японии как на Тайвань, так и в страны Юго-Восточной Азии, включая Китай. При наличии у японских экспортёров оснований полагать, что в стране получателя продукция компаний может быть использования в военных целях, необходимо будет получать разрешение у японского министерства торговли.

Нарушителям правил экспортного контроля будут грозить тюремное заключение сроком до семи лет, за незначительные погрешности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Китай также является крупнейшим покупателем японского оборудования для производства продукции различного назначения, и в этом отношении новые ограничения обернутся потерями для японских поставщиков, которые неплохо зарабатывали на поставках в Китай оборудования для производства чипов после введения ограничений на экспорт из США. Японские законодатели предполагают, что даже универсальное оборудование китайскими компаниями может быть использовано для производства продукции оборонного назначения, а потому в этой сфере вводится дополнительный контроль.

Новые правила предусматривают ограничения на поставку японской продукции в страны так называемой «группы А», к которым относятся США и Южная Корея, если у японских чиновников появятся основания полагать, что эта продукция затем транзитом попадает в тот же Китай. Поставщикам придётся подавать заявки на получение экспортных лицензий, в выдаче которых им может быть отказано. Разумеется, новые ограничения должны сказаться и на доступности японской продукции на российском рынке, даже если она будет поступать через другие страны.