Сегодня 07 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Япония введёт крупнейшие за десятилетия ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Япония введёт крупнейшие за десятилетия ограничения экспорт чипов, дронов и станков — под прицелом Китай и Юго-Восточная Азия

Призывы к японским властям проявить солидарность в сфере экспортных ограничений звучали ещё со стороны прошлой администрации США, но до решительных мер дело дойдёт только на этой неделе, когда правительство Японии заметно расширит перечень продукции двойного назначения, экспорт которой будет подвергаться усиленному контролю.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

В принципе, как отмечает Nikkei Asian Review, новые правила экспортного контроля в Японии вступят в силу в этот четверг, фактически охватив товарооборот в $30,6 млрд, который в 19 раз превысит прежние объёмы экспорта, подвергавшиеся усиленному контролю со стороны властей страны. По действующим правилам, согласование экспортных поставок определённых видов продукции требовалось от японских компаний только на 10 географических направлениях, к которым относились Афганистан, Северная Корея и Ирак. В этом отношении японская экспортная политика ориентировалась на ограничения, накладываемые ООН на поставки вооружений в определённые страны. К перечную контролируемой продукции относились продукция станкостроения, радары, интегральные микросхемы, беспилотники и комплектующие для них, а также навигационное оборудование и оборудование для тестирования тех же чипов. Новые правила экспорта такой продукции будут действовать для всех стран и регионов, за исключением существующих 27 стран, в отношении которых уже действуют достаточно строгие ограничения. В их число уже входят, например, США, Южная Корея и страны Европы — они относятся к «группе А» с точки зрения японского законодательства.

В новых условиях охват товарооборота, который будет контролироваться властями Японии, вырастет в 19 раз до $30,6 млрд в год и достигнет 4 % всего национального экспорта страны. Крупнейшей контролируемой категорией станут интегральные микросхемы, которые в значительных количествах отправляются из Японии как на Тайвань, так и в страны Юго-Восточной Азии, включая Китай. При наличии у японских экспортёров оснований полагать, что в стране получателя продукция компаний может быть использования в военных целях, необходимо будет получать разрешение у японского министерства торговли.

Нарушителям правил экспортного контроля будут грозить тюремное заключение сроком до семи лет, за незначительные погрешности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Китай также является крупнейшим покупателем японского оборудования для производства продукции различного назначения, и в этом отношении новые ограничения обернутся потерями для японских поставщиков, которые неплохо зарабатывали на поставках в Китай оборудования для производства чипов после введения ограничений на экспорт из США. Японские законодатели предполагают, что даже универсальное оборудование китайскими компаниями может быть использовано для производства продукции оборонного назначения, а потому в этой сфере вводится дополнительный контроль.

Новые правила предусматривают ограничения на поставку японской продукции в страны так называемой «группы А», к которым относятся США и Южная Корея, если у японских чиновников появятся основания полагать, что эта продукция затем транзитом попадает в тот же Китай. Поставщикам придётся подавать заявки на получение экспортных лицензий, в выдаче которых им может быть отказано. Разумеется, новые ограничения должны сказаться и на доступности японской продукции на российском рынке, даже если она будет поступать через другие страны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно
США упростили процесс выявления подставных компаний, позволяющих обходить санкции на поставки чипов и оборудования
Власти США добавили в «чёрный список» две китайские компании, через которые SMIC обходила санкции
По итогам августа выручка от реализации чипов выросла почти на 22 % в годовом сравнении
AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт
Сделка Intel с Nvidia не поколебала уверенности AMD в конкурентоспособности собственных будущих продуктов
Теги: япония, экспортные ограничения, экспортные лицензии, дроны, санкции
япония, экспортные ограничения, экспортные лицензии, дроны, санкции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 появилась долгожданная функция для систем с несколькими мониторами
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее
OpenAI сделала общедоступным Codex — ИИ-алгоритм с динамическим мышлением для агентского программирования
Представлен чехол, который превратит iPhone 17 Pro Max в смартфон в стиле BlackBerry с клавиатурой
OpenAI не исключает появления рекламы в ChatGPT Pulse в будущем 11 мин.
Microsoft снова закрыла возможность установки Windows 11 без подключения к интернету 13 мин.
По всему миру случился массовый сбой в работе Steam 36 мин.
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой 2 ч.
Слухи: опубликованный по ошибке трейлер раскрыл дату выхода PowerWash Simulator 2 раньше времени 3 ч.
Новым финансовым директором xAI и X станет выходец из Morgan Stanley 4 ч.
Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу» 7 ч.
Windows скоро станет умнее — Microsoft видит будущее ОС в ИИ и NPU 12 ч.
OpenAI запустила AgentKit — инструмент для создания ИИ-агентов за считанные минуты 12 ч.
ChatGPT научился запускать Spotify, Canva и множество других приложений прямо в чате 13 ч.
В облаке Astra Cloud появился квантовый генератор случайных чисел 19 мин.
Новая статья: ИИтоги сентября 2025 г.: вайб-райтингу — да; вайб-трейдингу — нет 45 мин.
JEDEC рассказала о работе над UFS 5.0 — смартфонную память разгонят до 10,8 Гбайт/с 55 мин.
Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо 58 мин.
Япония введёт крупнейшие за десятилетия ограничения экспорт чипов, дронов и станков — под прицелом Китай и Юго-Восточная Азия 2 ч.
«Росатом» создал российский интерконнет «Альфа»: до 80 Гбит/с на порт и до 4096 узлов 3 ч.
Искусственный интеллект разогнал рынок чипов — мировые продажи подскочили почти на 22 % в августе 4 ч.
OpenAI в рамках сделки с AMD будет не только покупать ускорители Instinct, но и арендовать их 5 ч.
Huawei Mate 80 Pro засветился на живых фото в неожиданной расцветке 13 ч.
OnePlus объявила дату выпуска Android 16 для поддерживаемых смартфонов 16 ч.