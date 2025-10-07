JEDEC рассказала о работе над UFS 5.0 — смартфонную память разгонят до 10,8 Гбайт/с

Организация JEDEC Solid State Technology Association объявила, что в скором времени завершит разработку новой версии стандарта универсальной флеш-памяти UFS 5.0. Он предназначен для мобильных устройств и других систем, где требуется высокая производительность при низком энергопотреблении. Скорость последовательного чтения и записи данных достигнет 10,8 Гбайт/с при сохранении обратной совместимости с оборудованием UFS 4.x.

Чтобы обеспечить высокие скорость и энергоэффективность, в новом стандарте используются передовые решения MIPI Alliance: перспективная технология MIPI M-PHY 6.0 с управляющим протоколом UniPro 3.0 и режимом High-Speed Gear 6 (HS-G6), в котором скорость передачи данных удвоилась по сравнению с актуальным HS-G5. В результате пропускная способность интерфейса UFS достигает 46,6 Гбит/с на линию, что обеспечивает эффективную скорость чтения и записи до 10,8 Гбайт/с при использовании двух линий M-PHY.

Последняя актуальная спецификация JESD220G UFS 4.1 датирована декабрём 2024 года — она стала обновлением версии 4.0 от 2022 года. Быстрый и энергоэффективный стандарт передачи данных используется в мобильных и носимых устройствах, игровых консолях и автомобильных системах. В JEDEC отметили следующие преимущества нового UFS 5.0: