TSMC произвела первую пробную партию 2-нм чипов — с опережением графика

Тайваньская TSMC обещала наладить выпуск 2-нм продукции в текущем году, и с наступлением четвёртого квартала соответствующие ожидания обретают особую актуальность. Власти южного города Гаосюн недавно заявили, что на местном предприятии F22 компания уже получила пробную партию кремниевых пластин типоразмера 300 мм с 2-нм продукцией.

Об этом со ссылкой на тайваньские СМИ сообщил ресурс TrendForce. Ввод в эксплуатацию 2-нм предприятия TSMC в Гаосюне осуществляется с опережением графика, со временем оно сможет ежегодно выдавать продукции на $4,7 млрд. В перспективе в Гаосюне количество фабрик TSMC достигнет пяти штук, именно здесь будет на первых порах производиться основная часть 2-нм чипов.

По мере ввода в строй дополнительных фаз F22 в Гаосюне будут осваиваться более совершенные техпроцессы, включая ангстремный A16. В 2026 году он предложит подвод питания к обратной стороне кремниевой пластины. Компания TSMC даже рассматривает вероятность ввода шестой фазы F22, которая позволит в дальнейшем освоить техпроцесс A14.

При этом передовыми площадками по освоению A14 на Тайване должны стать входящие в комплекс Fab 20 предприятия P3 и P4 в Синьчжу на северо-западе острова. С точки зрения концентрации производства ведущей станет площадка TSMC в Тайчжуне на западе центральной части Тайваня. Там ко второй половине 2028 года будут построены до четырёх фабрик, которые займутся выпуском чипов по технологии A14. Их строительство начнётся уже в текущем году.

В США компания будет внедрять выпуск 2-нм чипов и продукции с нормами A16 на предприятиях P3 и P4, которые только ещё предстоит построить в Аризоне. Даже с учётом прилагаемых компанией усилий к ускорению строительства, P3 приступит к возведению профильных помещений не ранее середины следующего года. Это значит, что массовое производство 2-нм чипов на территории США компания TSMC не сможет начать ранее 2028 года. При этом на юге Тайваня освоение 2-нм техпроцесса идёт с опережением графика. Скорее всего, остров останется основным поставщиком 2-нм продукции на ближайшие несколько лет.

Уже в конце текущего года здесь начнётся массовое производство 2-нм чипов. Во втором квартале следующего года к передовой фазе P1 присоединится P2, что позволит увеличить объёмы выпуска 2-нм продукции в Гаосюне. Фаза P3 прошла согласования ещё год назад, а P4 и P5 сделали это в июле текущего года. Все пять фаз предприятия F22 должны функционировать к четвёртому кварталу 2027 года, укрепляя лидерство Тайваня на мировом рынке услуг по контрактному производству чипов.